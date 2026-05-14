Трамп зустрівся з Сі Цзіньпіном

Трамп буде перебувати у Китаї три дні

Раніше Дональд Трамп розповідав, що головною темою зустрічі з Сі Цзіньпіном буде торгівля між Китаєм та США

14 травня президент США Дональд Трамп прибув до Великої зали народних зборів. Китайський лідер Сі Цзіньпін пройшов червоною доріжкою між американською та китайською делегаціями, щоб зустріти президента Сполучених Штатів. Про це пише «Главком».

Церемонія розпочалася з виконання національного гімну США, зоряно-полосатого прапора та салюту з 21 гармати. Трамп віддав честь, а поруч стояв президент Китаю Сі Цзіньпін. Потім пролунав державний гімн Китаю.

Велика народна зала – це масштабна споруда, розташована на західному боці площі Тяньаньмень у Пекіні. Вона слугує місцем проведення засідань Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) та інших важливих політичних, дипломатичних і культурних заходів КНР.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув до Пекіна із триденним державним візитом. Літак американського лідера приземлився в столичному аеропорту Шоуду. Це перший візит глави Сполучених Штатів до Китайської народної республіки за останні майже дев'ять років.

Поїздка планувалася ще на березень, проте її перенесли через загострення війни з Іраном на Близькому Сході.