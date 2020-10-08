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    Китай заплатить велику ціну за Covid-19 – Трамп

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    Трамп і його прихильники-республіканці неодноразово обвинувачували Пекін у тому, що він не попередив світ про серйозність і масштаби спалаху коронавірусу - Китай заплатить велику ціну за Covid-19 – Трамп
    Трамп і його прихильники-республіканці неодноразово обвинувачували Пекін у тому, що він не попередив світ про серйозність і масштаби спалаху коронавірусу

    Від коронавірусу у світі померло понад мільйон людей

    Президент США Дональд Трамп заявив, що Covid-19 - це помилка Китаю і Пекін заплатить велику ціну за його поширення.

    «Це не ваша помилка, що це сталося, це помилка Китаю. І Китай заплатить велику ціну за те, що вони зробили з нашою країною і зі світом», - заявив Трамп у відеозверненні, опублікованому в його Твіттері.

    Коронавірус почав поширюватися в китайському місті Ухань (провінція Хубей) в грудні 2019 року. Більшість вчених вважають, що Covid-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей.

    У серпні американські ЗМІ повідомляли: спецслужби США вважають, що після спалаху захворювання місцева влада тижнями тримала в невіданні Пекін щодо справжнього характеру події.

    Представники влади США заявляли, що місцеві керівники в Китаї, побоюючись покарань, часто приховують інформацію від китайського уряду.

    Президент США Дональд Трамп і його прихильники-республіканці неодноразово обвинувачували Пекін у тому, що він не попередив світ про серйозність і масштаби спалаху коронавірусу.

    Влада Китаю вважає такі претензії позбавленими підстав.

    До слова, Китай просить ВООЗ оцінити свої вакцини проти Covid-19.

    На ранок четверга, 8 жовтня, на коронавірус захворіли понад 36 млн осіб. Одужали 25 128 397. Померли більше 1 млн людей.

    Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

    Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу

    За три дні, які президент США Дональд Трамп провів в медичному центрі імені Уолтера Ріда, на його лікування від коронавірусної інфекції було витрачено понад 100 тисяч доларів.

     

    США Китай Дональд Трамп президент вірус коронавірус
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