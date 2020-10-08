ЗМІ підрахували вартість лікування Трампа від Covid-19



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Президент США Дональд Трамп перед госпіталізацією

Сума, витрачена на лікування Трампа від коронавірусу, перевищує $100 тис

За три дні, які президент США Дональд Трамп провів в медичному центрі імені Уолтера Ріда, на його лікування від коронавірусної інфекції було витрачено понад 100 тисяч доларів.

Такі дані навела газета The New York Times.

Так, при підрахунках були враховані вартість аналізів на коронавірус Covid-19 і застосування різних сироваток на основі антитіл.

Крім того, в підсумкову суму увійшли вартість перебування глави держави у військовому госпіталі, а також витрати на його транспортування на вертольоті з Білого дому в медустанову і назад.

Газета врахувала непередбачені витрати на експериментальні процедури або ліки - які не підпадають під дію стандартної медичної страховки. Вони зазвичай обходяться дорожче, зазначило видання.

Всі суми визначені, виходячи із специфіки і нюансів американської системи охорони здоров'я, наголосила NYT.

Нагадаємо, що Трамп закликав американців не боятися коронавірусу.

Прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

Як повідомлялося 2 жовтня, Трамп підхопив коронавірус.

Раніше Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.