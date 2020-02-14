Китай знайшов ефективний спосіб лікування коронавірусу



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Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих

У Китаї розробили ефективний спосіб лікування пневмонії, викликаної коронавірусом 2019-nCov. Про це повідомив Комітет з контролю та управління державним майном КНР, передають китайські ЗМІ.

Ефективним способом назвали переливання плазми крові від видужуючих від цієї хвороби донорів. Повідомляється, що цей метод дозволив врятувати вже більше десятка тих, хто перебував в критичному стані.

Зазначимо, найчастіше інфікування коронавірусом відбувається повітряно-крапельним шляхом.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1383 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.



