Кияни «відзначили» похорон Захарченка накритим столом біля посольства РФ



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Фото LB.ua Біля посольства РФ у Києві похорон Захарченка відзначили смаженою куркою

В «пам'ять» про ватажка «ДНР» Захарченка кияни принесли смажених курчат під посольство РФ

Жителі Києва принесли смажену курку і шампанське до посольства Росії в «пам'ять» про ватажка «ДНР» Олександра Захарченка, якого підірвали в Донецьку 31 серпня.

Про це повідомляє LB.ua.

Біля посольства на Повітрофлотському проспекті накрили стіл, а на паркані дипустанови встановили три портрети - Йосипа Кобзона, Олександра Захарченка та Володимира Путіна. Перші два позначені червоними хрестами, на третьому зобразили кисть, яка тільки починає його малювати.

На акції зібралися близько 40 осіб.

Зазначимо, що символізм смаженої курки, яку принесли учасники акції, полягає в тому, що Захарченко до початку російської агресії на Донбасі працював у філії підприємства «Гаврилівські курчата».





Як відомо, 31 серпня у центрі Донецька в ресторані «Сепар» прогримів вибух, в результаті якого загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко.

Окупантами, за підозрою в замаху на Захарченка затримані кілька людей - «українські диверсанти і пов'язані з ними особи». Їх затримали в автомобілі на проспекті Богдана Хмельницького, пишуть росіяни.

У свою чергу в СБУ заявили, що не мають жодного відношення до ліквідації ватажка бойлвиків, адже скоріш за все це результат спроби російських спецслужб усунути досить одіозну фігуру, яка вже давно заважала росіянам. За даними СБУ, за вибухом стоять або бойовики, або російські спецслужби.

В «оперативному командуванні» «ДНР» заявили, що в'їзд і виїзд в тимчасово окупований Донецьк закриті у зв'язку з вбивством ватажка бойовиків «Донецької народної республіки» Олександра Захарченко. Крім того повідомляється, що в Донецьку введено надзвичайний стан.

Нагадаємо, що Слідчий комітет РФ вже порушив кримінальну справу у зв'язку з убивством Захарченка за статтею «акт міжнародного тероризму» (стаття 361 КК РФ).

Наразі у вбивстві ватажка «ДНР» Олександра Захарченка підозрюють одного з його охоронців.

Тим часом спікер російського міністерства закордонних справ Марія Захарова повідомила, що за вбивством Захарченка може стояти «київський режим».

Загибель ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка - це провокація, яка веде до підвищення напруженості в регіоні, заявив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Ватажок терористів «ДНР» Олександр Захарченко загинув внаслідок підриву бомби, встановленій в освітлювальному приладі.

Представник уповноваженої Верховної Ради з прав людини на Донбасі Павло Лисянський заявив, що бойовики вибили зізнання з чотирьох людей, затриманих через вбивство ватажка так званої «ДНР» Олександра Захарченка.