США почали розмінування Ормузької протоки. Трамп зробив термінову заяву

Іран не в змозі повністю розблокувати Ормузьку протоку, адже не пам’ятає точного місцеперебування деяких своїх мін

Американський лідер заявив, що робить «послугу країнам в усьому світі»

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили починають процес «очищення» Ормузької протоки. Як інформує «Главком», про це він написав у Truth Social.

«Ми зараз починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам в усьому світі, включаючи Китай, Японію, Південну Корею, Францію, Німеччину та багато інших. Неймовірно, але в них немає мужності чи волі зайнятися цим самостійно», – зазначив Трамп.

Крім того, він заявив, що США знищили весь військово-морський флот Ірану, а також військово-повітряні сили, а всі 28 човнів для скидання мін в океан нині «лежать на дні».

«Найголовніше, що їхні «лідери» більше не з нами, хвала Аллаху! Єдине, що в них є, – це загроза врізатися в одну із власних морських мін», – каже американський президент.

На тлі цього New York Times з посиланням на американських чиновників пише, що Іран не в змозі повністю розблокувати Ормузьку протоку, адже не пам’ятає точного місцеперебування деяких своїх мін, а також не має можливості швидко їх знешкодити.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) також випустив попередження, у якому застерігає судна про мінну небезпеку на шляху. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока буде відкрита для руху «з урахуванням технічних обмежень». Американські чиновники вважають, що йдеться саме про неможливість Ірану знайти та знешкодити міни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана.

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи.