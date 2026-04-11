Головна Світ Соціум
search button user button menu button

США почали розмінування Ормузької протоки. Трамп зробив термінову заяву

glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Іран не в змозі повністю розблокувати Ормузьку протоку, адже не пам’ятає точного місцеперебування деяких своїх мін
фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили починають процес «очищення» Ормузької протоки. Як інформує «Главком», про це він написав у Truth Social.

«Ми зараз починаємо процес розмінування Ормузької протоки як послугу країнам в усьому світі, включаючи Китай, Японію, Південну Корею, Францію, Німеччину та багато інших. Неймовірно, але в них немає мужності чи волі зайнятися цим самостійно», – зазначив Трамп.

Крім того, він заявив, що США знищили весь військово-морський флот Ірану, а також військово-повітряні сили, а всі 28 човнів для скидання мін в океан нині «лежать на дні».

«Найголовніше, що їхні «лідери» більше не з нами, хвала Аллаху! Єдине, що в них є, – це загроза врізатися в одну із власних морських мін», – каже американський президент.

На тлі цього New York Times з посиланням на американських чиновників пише, що Іран не в змозі повністю розблокувати Ормузьку протоку, адже не пам’ятає точного місцеперебування деяких своїх мін, а також не має можливості швидко їх знешкодити.

Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) також випустив попередження, у якому застерігає судна про мінну небезпеку на шляху. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протока буде відкрита для руху «з урахуванням технічних обмежень». Американські чиновники вважають, що йдеться саме про неможливість Ірану знайти та знешкодити міни.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати планують відкрити Ормузьку протоку, попри позицію Тегерана. 

За словами Трампа, Іран зазнав військової поразки, тому Вашингтон забезпечить вільне судноплавство в регіоні «разом з ними або без них». Трамп висловив переконання, що розблокування відбудеться швидко, а в разі потреби США готові застосувати інші методи для досягнення мети.

До слова, президент США Дональд Трамп виступив із жорстким попередженням на адресу Тегерана через плани іранської влади встановити плату за транзит танкерів. У своєму дописі в Truth Social американський лідер підкреслив, що такі дії є неприпустимими, і закликав негайно відмовитися від цієї ініціативи. 

Читайте також:

Теги: Іран Дональд Трамп розмінування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua