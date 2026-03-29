Хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану

Іванна Гончар
glavcom.ua
Хусити є частиною так званої «Вісі опору» – антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань
фото: АР (ілюстративне)

Угруповання обіцяє продовжувати удари ракетами та дронами, що загрожує новою ескалацією на Близькому Сході

Єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про другу атаку на Ізраїль менш ніж за 24 години із застосуванням ракет і безпілотників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву військового речника угруповання Ях’ї Сарі, пише «Главком».

За словами представника хуситів, удари стали частиною їхньої військової кампанії, яку вони планують продовжувати найближчими днями. Угруповання фактично підтвердило вступ у війну на боці Ірану, що суттєво підвищує ризик ескалації.

Як зазначають міжнародні медіа, це перші підтверджені атаки хуситів на Ізраїль у межах нової фази війни між Іраном, США та Ізраїлем. Раніше ізраїльська сторона повідомляла про перехоплення ракет, запущених із території Ємену.

Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти. Під час війни в Газі вони вже фактично паралізували судноплавство в Червоному морі та районі Суецького каналу, змусивши судна змінювати маршрути та обходити Африку.

На тлі блокування Іраном Ормузької протоки під загрозою може опинитися ще один стратегічний маршрут – Баб-ель-Мандебська протока, яка з’єднує Червоне море з Аденською затокою. Через цю артерію проходить близько 12% світових морських перевезень нафти та 8% скрапленого природного газу.

Як повідомляє Reuters, хусити заявляють, що їхні дії є відповіддю на удари по об’єктах в Ірані, Лівані, Іраку та на палестинських територіях, і обіцяють продовжувати атаки, доки «агресія не припиниться».

Раніше повідомлялось, що США та Саудівська Аравія пробували запобігти вступу єменських хуситів у війну на боці Ірану.

Медики фіксують зростання гепатитів, туберкульозу та резистентних інфекцій
Війна активізувала небезпечні інфекції в Україні: пояснення лікарки
16 березня, 13:10
Ізраїль увійшов у нинішню війну з Іраном вже з обмеженими запасами перехоплювачів
ЗМІ: В Ізраїля закінчуються перехоплювачі балістики
15 березня, 10:25
Російські та китайські дипломати намагалися заблокувати обговорення комітету, який контролює виконання санкцій ООН проти Ірану
У Радбезі ООН спалахнув конфлікт між США, РФ та Китаєм через ядерну програму Ірану
13 березня, 08:09
Ворог уночі завдав удару по Запоріжжю
Уночі РФ вдарила по Україні «Іскандерами» та дронами: наслідки
9 березня, 08:53
Росія передала Ірану розвіддані про розташування американських військових об’єктів, але точний масштаб цієї допомоги поки що невідомий
РФ передала Ірану розвіддані для ударів по військах США
6 березня, 14:41
До регіону вирушили дві групи британських військових
Британія відправила на Близький Схід військових, які навчалися в Україні
6 березня, 08:17
Атака на Кривий Ріг та затримання працівників «Ощадбанку» в Угорщині: головне за ніч
6 березня, 05:57
Ізраїльські сили переходять до наступної фази операції Roaring Lion
Ізраїль оголосив новий етап операції проти Ірану
5 березня, 23:34
Рубіо заявив, що найважчі удари по Ірану ще попереду
3 березня, 01:29

Куба звернулася до Папи Римського через енергетичну кризу в країні
Іран дозволив проходження ще 20 суден через Ормузьку протоку
Хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану
Два судна з гуманітарною допомогою дісталися Куби після зникнення в Карибському морі
Пропаганда та ШІ стали ключовою зброєю Ірану у війні – аналіз The New York Times 
Третя хвиля акції No Kings: протести проти Трампа охопили 50 штатів
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
26 березня, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
26 березня, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
26 березня, 14:17

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

