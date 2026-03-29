Хусити вдруге за добу атакували Ізраїль і заявили про вступ у війну на боці Ірану

Хусити є частиною так званої «Вісі опору» – антиізраїльського та антизахідного альянсу регіональних збройних формувань

Угруповання обіцяє продовжувати удари ракетами та дронами, що загрожує новою ескалацією на Близькому Сході

Єменські хусити, яких підтримує Іран, заявили про другу атаку на Ізраїль менш ніж за 24 години із застосуванням ракет і безпілотників. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву військового речника угруповання Ях’ї Сарі, пише «Главком».

За словами представника хуситів, удари стали частиною їхньої військової кампанії, яку вони планують продовжувати найближчими днями. Угруповання фактично підтвердило вступ у війну на боці Ірану, що суттєво підвищує ризик ескалації.

Як зазначають міжнародні медіа, це перші підтверджені атаки хуситів на Ізраїль у межах нової фази війни між Іраном, США та Ізраїлем. Раніше ізраїльська сторона повідомляла про перехоплення ракет, запущених із території Ємену.

Хусити контролюють важливі морські маршрути, що викликає особливе занепокоєння міжнародної спільноти. Під час війни в Газі вони вже фактично паралізували судноплавство в Червоному морі та районі Суецького каналу, змусивши судна змінювати маршрути та обходити Африку.

На тлі блокування Іраном Ормузької протоки під загрозою може опинитися ще один стратегічний маршрут – Баб-ель-Мандебська протока, яка з’єднує Червоне море з Аденською затокою. Через цю артерію проходить близько 12% світових морських перевезень нафти та 8% скрапленого природного газу.

Як повідомляє Reuters, хусити заявляють, що їхні дії є відповіддю на удари по об’єктах в Ірані, Лівані, Іраку та на палестинських територіях, і обіцяють продовжувати атаки, доки «агресія не припиниться».

Раніше повідомлялось, що США та Саудівська Аравія пробували запобігти вступу єменських хуситів у війну на боці Ірану.