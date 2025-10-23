Україна отримає додатково понад $80 млн на гуманітарне розмінування

На конференції також ухвалено спільний документ, підписаний представниками 45 країн та міжнародних організацій

На гуманітарне розмінування Україна отримає додатково понад $80 млн від країн-партнерів

Країни-учасниці щорічної конференції з питань протимінної діяльності UMAC 2025, що відбувається у Японії, додатково виділять понад $80 млн на підтримку гуманітарного розмінування в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України за підсумками перших днів конференції, яка стартувала 22 жовтня за участі представників 57 країн.

Країни-партнери оголосили про додаткові фінансові зобов'язання на понад $80 млн. У списку донорів – Бельгія, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія, Швеція.

Японія, як приймаюча сторона, оголосила про новий пакет підтримки для довгострокової відбудови України. Він включає розвиток людського потенціалу, реабілітацію постраждалих та реінтеграцію людей у безпечне життя. Також Чехія підтвердила фінансування нових проєктів у сфері розмінування.

У рамках UMAC-2025 було підписано низку меморандумів про міжнародне партнерство:

Зі Словенією – для посилення координації у напрямках розмінування та відбудови.

З Японією – про стратегічне партнерство у сфері протимінної діяльності.

З Азербайджаном – щодо навчання українських саперів коштом донорів та обмін практичними підходами.

На конференції також ухвалено спільний документ, підписаний представниками 45 країн та міжнародних організацій. Підписанти підтвердили рішучість прискорити гуманітарне розмінування України, посиливши співпрацю в трьох основних напрямках: люди, технології та нексус-підхід.

Українська делегація висловила вдячність уряду Японії за лідерство та зазначила, що UMAC-2025 стала платформою єдності, інновацій та спільних дій, спрямованих на прискорення відновлення України та посилення глобальної безпеки.

Нагадаємо, Уряд Чехії затвердив програму допомоги України на 2026-2030 роки. У межах програми країна щорічно виділятиме на відновлення України мільярд крон (приблизно €40 млн).