Коаліція з розмінування узгодила план підтримки України на 2026 рік

Делегацію Збройних сил України очолив командувач Сил підтримки генерал-майор Дмитро Герега

Відбулася сімнадцята зустріч Коаліції спроможностей з розмінування, під час якої країни-учасниці обговорили та узгодили подальші кроки підтримки України, зокрема, на наступний рік. Зустріч пройшла під спільним головуванням Литовської Республіки та Ісландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Командування Сил підтримки ЗСУ.

Основною темою обговорення став План імплементації спроможностей коаліції на 2026 рік. У заході взяли участь представники 12 держав-членів коаліції, а також представники структур НАТО (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, Security Assistance Group – Ukraine, NATO HQ), Міністерства оборони України та Державної спеціальної служби транспорту. Делегацію Збройних сил України очолив командувач Сил підтримки генерал-майор Дмитро Герега.

Генерал-майор Дмитро Герега відзначив ключову роль бойового розмінування у виконанні оперативних завдань ЗСУ та наголосив на важливості розвитку інженерних спроможностей для забезпечення оборони України. Він поінформував партнерів про актуальні виклики та потреби інженерних військ і подякував країнам-членам за послідовну підтримку у 2025 році.

Учасники зустрічі підтвердили свою готовність до подальшої координації зусиль та нарощування підтримки України, зокрема через посилення спроможностей інженерних військ.

У рамках заходу також відбулася офіційна церемонія передачі техніки ЗСУ для виконання завдань за призначенням.

Нагадаємо, країни-учасниці щорічної конференції з питань протимінної діяльності UMAC 2025, що відбувається у Японії, додатково виділять понад $80 млн на підтримку гуманітарного розмінування в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України за підсумками перших днів конференції, яка стартувала 22 жовтня за участі представників 57 країн.