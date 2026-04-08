Як у Німеччині змінилося ставлення до біженців? Українка поділилася власним досвідом

Юлія Відміцька
Українцям у Німеччині у 2026 році нелегко знайти житло для біженців та вчасно отримати виплати, їх треба чекати декілька місяців. Про це розповіла у своєму блозі в Іnstagram українка Катерина, яка мешкає у Німеччині, пише «Главком».

Блогерка розповіла, що ставлення до біженців у Німеччині з 2022 року помітно змінилося. Раніше українці могли швидко отримати місце в таборах та виплати для базових потреб, проте наразі ситуація в Німеччині інша.

«Переїжджати до Німеччини у 22-му році й переїжджати до Німеччини зараз – це зовсім різні переїзди до Німеччини. Усі ми памʼятаємо, що коли наші люди приїжджали, тут була дуже велика кількість таборів, допомогу давали фактично одразу. Тобі давали гроші на руки для того, щоб у тебе було за що поїсти. Ти одразу навіть не знав, що ти заповнюєш, але в кінці ти отримував документи на руки. І це дуже сильно спрощувало задачу. Звичайно, що зараз так не працює», – зазначила Катерина.

Українка пояснила, що у 2026 році, щоб отримати місце для проживання треба чекати щонайменше півтора місяця: «Потрібно в спеціальному порядку взяти «термін» у міграційну службу, потім почекати близько півтора місяця, для того, що просто зареєструватися». Річ у тім, що кількість таборів для біженців у країні зменшилася.

«Зараз, коли ти їдеш у табір, ти їдеш у певні місця, де просто є змога зупинитися. Після табору тебе будуть направляти туди, де є місце, бо багато земель уже закриті», – зазначила українка.

Відповідна процедура стосується й виплат, їх треба чекати від трьох до п’яти місяців. «А деяким людям взагалі не платять виплати по року, і тобі потрібно закривати свої базові потреби. Від січня цього року ти не маєш права не проходити табір. Нам вдалося не проходити табір, бо в нас були люди, які нам допомагають», – поділилася українка.

Катерина зауважила, що не варто розраховувати на допомогу знайомих, адже постійно там жити не вийде. Водночас і проживання в таборі має свої недоліки та особливості. «Ви не можете просто так жити в них. А табір – це дуже специфічне місце. Тому що там є не тільки українці, там є інші люди. Я думаю, що ви самі все розумієте», – сказала дівчина.

Катерина зазначила, що еміграція – це складний шлях. Вона також додала, що в Німеччині вже не будуть автоматично продовжувати проживання.

До слова, українка Юлія емігрувала до Канади, де живе вже три роки. Жінка розповіла, чому українцям ніколи «не стати своїми у Канаді» та як саме еміграція впливає на людей. За її словами, українці відрізняються від канадців ставленням до життя та грошей. Причина цього полягає у тому, що Україна та Канада мають абсолютно різний досвід життя в минулому.

