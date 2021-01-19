Microsoft спільно з General Motors створюватиме безпілотні авто

Компанія вже інвестувала $2 млрд у розробку безпілотників

Компанія Microsoft уклала стратегічний договір з автомобільним гігантом General Motors і інвестувала 2 мільярди доларів у її підрозділ Cruise, який виготовляє безпілотні автомобілі.

Про це пише CNBC.

Microsoft приєдналася до GM, Honda Motor та інших інвесторів Cruise, після чого оцінка компанії виросла до 30 мільярдів доларів.

Така інвестиція Microsoft стала найбільшою у розробку безпілотників, хоч і в компанії є бізнес, пов'язаний зі створенням технологій для таких виробників, як Volkswagen, BMW та Ford.

Компанії заявили, що вони будуть спільно працювати над розробкою програмного та апаратного забезпечення, виробництвом та партнерською екосистемою. Cruise використовуватиме Azure, хмарну платформу Microsoft, а та своєю чергою використовуватиме співпрацю «для подальшого розширення в транспортному секторі».

«Microsoft, як золотий стандарт, що заслуговує довіри, зробить нас сильнішими, оскільки ми комерціалізуємо наш парк безпілотних, повністю електричних транспортних засобів загального користування», — заявив генеральний директор Cruise Ден Амманн.

Крім того, автовиробник разом з Microsoft вивчить можливості оптимізації операцій у своїх цифрових ланцюжках поставок і швидшого надання клієнтам нових мобільних послуг.

Cruise у 2020 році представила прототип повністю безпілотного автомобіля Cruise Origin, у якого немає керма, педалей і будь-яких елементів управління, які може використовувати людина. Автомобіль планують виробляти на заводі GM в Детройті.