Apple зачиняє свої магазини по всьому світі: подробиці

У травні Apple знову відкрила майже 100 магазинів по всьому світу після їх закриття через першу хвилю коронавірусу

Це становить майже пʼяту частину від всіх магазинів Apple

Компанія Apple тимчасово закрила близько 100 своїх магазинів по всьому світу. Про це повідомляє The Verge.

Закрито всі роздрібні магазини у Каліфорнії, деякі магазини в інших штатах, обидва магазину у Мексиці, обидва магазину у Бразилії, і ще 16 магазинів по всій Великій Британії.

Зазначається, що мова йде про близько 100 магазинах, включаючи ті, які були закриті вже у Німеччині та Нідерландах.

«У звʼязку з поточними умовами поширення COVID-19 на деяких територіях, які ми обслуговуємо, ми тимчасово закриваємо магазини в цих районах», — заявив представник компанії у коментарі Bloomberg.

Нагадаємо, що Facebook звинуватив Apple у неконкурентній боротьбі.

Зазначимо, Facebook розробляє інструмент, який навчить штучний інтелект переказувати довгі статті для користувачів.

До слова, ЄС жорстко обмежить Facebook, Amazon і Google.

Компанії повинні будуть інформувати ЄС про будь-які заплановані злиття або поглинання. Facebook і інші компанії попередили, що посилення регулювання може спонукати їх піти з ЄС, що може коштувати робочих місць і заблокувати доступ для користувачів з ЄС.

Крім того, ЄС вимагатиме від Facebook і YouTube видаляти терористичний контент.