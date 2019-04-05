Власником лабораторії, де здавав аналізи Зеленський, виявився колишній російський шпигун



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Власник лабораторії Eurolab Андрій Пальчевський

Довірена особа Порошенка вважає дивним, що Зеленський категорично відмовився здавати аналізи будь-де, окрім клініки росіянина

Власник лабораторії Eurolab Андрій Пальчевський, в якій здавав аналізи кандидат у президенти Володимир Зеленський, є колишнім співробітником ГРУ РФ.

Про це в ефірі Радіо НВ заявив Семен Кабакаєв - довірена особа чинного президента України Петра Порошенка, повідомляє «Укрінформ».

«Лабораторія, у якій аналізи здавав пан Зеленський, наскільки мені відомо, належить прихильнику Зеленського, який при тому, що є колишнім співробітником російського ГРУ, і є прихильником Тимошенко, але це вже політичні вподобання, не будемо це чіпати. Ви мені скажіть, будь ласка, чому у ГРУ-шника Пальчевського здавали аналізи, чому саме у нього і чому не долучили інші лабораторії?», - сказав Кабакаєв.

У свою чергу, спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, звертаючись до Кабакаєва, зазначив, що «я думаю, якщо він порушив якийсь закон, вам варто звернутися не до мене (а до правоохоронних органів — ред.)».

«Я не є прихильником або противником Пальчевського, але якщо є фактаж, що людина якимось чином пов'язана з службами зовнішньої розвідки РФ, то можливо, вам було б варто звернутися на Володимирську (там знаходиться будівля СБУ - ред.), вони б дали роз'яснення - чи нарушив (Зеленський — ред.) якийсь закон, чи не порушив», - наголосив Разумков.

Нагадаємо, 5 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський опублікував результати аналізів на алкогольну та наркотичну залежність. Проте інтернет-користувачі і журналісти помітили, що спочатку було опубліковано документ із датою відбору біоматеріалів 2 квітня, а через кілька хвилин - ідентичний документ із датою 5 квітня. Раніше у Зеленського заявили, що в його крові наркотиків не знайшли.

Згодом у медичному центрі Eurolab заявили, що документ із датою збору біоматеріалів кандидата у президенти Володимира Зеленського виник внаслідок «помилки співробітника, який хвилювався»

Також нагадаємо, що у Зеленського аналізи брав актор з серіалу «Свати» та учасник кулінарного шоу.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у п’ятницю, 5 квітня, здав медичні аналізи на НСК «Олімпійський», дослідження за якими будуть проводитись чотирма медустановами Києва – дві приватні «Борис» та «Медіком» і дві комунальні - лікарня швидкої меддопомоги та наркологічна лікарня міста.

Водночас кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи тільки приватній клініці Eurolab. Варто зазначити, що обрану Зеленським клініку контролюють росіяни.

На запитання Зеленського, коли буде готовий результат, лікар відповів, що «через три дні».

Як відомо, вже були повідомлені попередні результати аналізу Порошенка. Головний лікар київської міської клінічної лікарні соціотерапії Володимир Ярий заявив, що жодної психоактивної речовини в організмі Порошенка знайдено не було. Він додав, що ґрунтовніші результати будуть через дві години.

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