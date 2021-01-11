Блокування Трампа у соцмережах: не варто відводити маятник надто сильно в одну зі сторін

Цензурний прес щодо Трампа може стати небезпечним прецедентом

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Продолжая исследовать коллизию…

В четверг на «Эхе» я совершенно определенно оправдывал блокировку Трампа в соцсетях, отсылая к пониманию границ свободы слова, из практики Верховного суда США (см. замечательную книгу об этом Boris Palant).

Когда слова (призывы) могут привести к НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ угрозе для жизни людей, эти слова можно и должно пресекать.

И в ситуации, когда Трамп фактически бросил многотысячную толпу на Капитолий (я говорю о смысловой, а не юридической стороне дела), — правильным было быстро ограничить его свободу слова, во избежание новых жертв.

Но нарастающий цензурный пресс в отношении Трампа теперь, когда коллизия исчерпана, кажется мне чрезвычайно вредным и в перспективе опасным прецедентом.

Опять-таки: я говорю не о юридической, а о смысловой стороне дела: Твитер, Фейсбук и все остальные частные компании, разумеется, имеют право вводить и осуществлять свои правила, но на выходе мы имеем вполне оформленную общественно-политическую цензуру, и это очевидно.

А тут стоит только начать.

Эмоционально желание заткнуть Трампу рот более чем понятно, как и мстительные чувства по случаю того, что он теперь никто, и его можно атаковать всласть. «Дурак увидел шах», сказано про это у шахматистов…

Повторяю как мантру — не стоит отводить маятник слишком сильно в одну из сторон, прилетит обратно, проверено.

PS. Очень прошу комментаторов не устраивать межпартийный sratch, а оставаться в рамках обозначенной темы: границы свободы слова.

PPS. Выношу из комментов прекрасное от Elena Azor:

«Вспомнился судебный процесс Ларри Флинта против Джерри Фалуэлла за свободу слова: «Если Первая Поправка защитит такой мешок с дерьмом как я, то она защитит всех вас, потому что я — наихудший случай!..»

Джерело: блог Віктора Шендеровича

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