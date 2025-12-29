Розмова Путіна та Трампа, підозри п’ятьом нардепам. Головне за 29 грудня

Трамп назвав свою розмову з Путіним «продуктивною»

НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам, Трамп провів розмову з Путіним, обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК. «Главком» склав добірку новин 29 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

НАБУ вручило підозри п’ятьом нардепам

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді України та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за «потрібне» голосування.

За даними правоохоронців, підозрюються п'ять народних депутатів України. Усім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів.

Трамп провів розмову з Путіним

Президент США Дональд Трамп провів «позитивну» телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков повідомив деталі.

Обшуки у керівництва Закарпатського ТЦК

Служба безпеки спільно з Нацполіцією проводили санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного ТЦК.

Зеленський, Умєров та Віткофф провели розмову

Секретар РНБО Рустем Умєров провів розмову зі спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом. До дзвінка приєднався президент України Володимир Зеленський.

Кабмін затвердив мінімальну допомогу по безробіттю на 2026 рік

З 1 січня 2026 року мінімальна допомога по безробіттю складе 3 900 грн. Про це повідомляє Державна служба зайнятості. «Главком» повідомляв, хто може отримати цю мінімальну суму.

Кремль звинуватив Україну в атаці на резиденцію Путіна

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

Водночас Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».