Трамп прокоментував масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню

Американський лідер заявив, що не вірить у те, що Пекін нападе на Тайбей

Президент США наголосив, що китайські військово-морські навчання поблизу Тайваню не є чимось новим

Президент США Дональд Трамп применшив значення нових військових навчання Китаю біля Тайваню. Очільник Сполучених Штатів назвав їх рутинними, які Пекін проводить у регіоні вже багато років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Заява Трампа пролунала після того, як Китай оголосив про початок масштабних маневрів навколо Тайваню, які, за заявами Пекіна, включають бойові стрільби. Навчання стартували невдовзі після того, як США оголосили про один із найбільших пакетів військової допомоги для Тайбея.

Відповідаючи на запитання журналістів про дії Китаю, Трамп наголосив на своїх відносинах з очільником КНР Сі Цзіньпіном. «У мене чудові стосунки з президентом Сі, і він нічого мені про це не казав. Я, звісно, бачив, що відбувається, але він нічого не повідомляв. І я не вірю, що він збирається це робити», – сказав Трамп.

Американський лідер також заявив, що китайські військово-морські навчання поблизу Тайваню не є чимось новим. «Вони проводять морські навчання в цьому районі вже 20 років», – сказав він.

Нагадаємо, Пекін оголосив про початок комплексних військових маневрів навколо Тайваню у відповідь на рішення США надати острову масштабний пакет озброєнь. Навчання під назвою «Місія справедливості-2025» стартують у понеділок за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил КНР.

МЗС Китаю стверджує, що масштабні військові навчання біля Тайваню потрібні для захисту свого суверенітету. Вони є прямою відповіддю на втручання «зовнішніх сил» у внутрішні справи КНР.

Згодом стало відомо, що армія Китаю розпочала 10‑годинні бойові стрільби у водах та повітряному просторі навколо Тайваню. Офіційно ці дії спрямовані на відпрацювання здатності «боротися із сепаратизмом» і «сприяти об’єднанню без вагань».