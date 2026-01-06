Головна Світ Політика
search button user button menu button

Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
Фрідріх Мерц розмовляє з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у Берліні у грудні 2025 року
фото: Еммануеле Контіні/NurPhoto

Союзники України мають намір представити узгоджений зі США план Росії лише після його остаточної фіналізації

Європейські лідери спільно з американськими високопосадовцями завершують підготовку масштабного документа про гарантії безпеки для повоєнної України. Головна мета зустрічі в Парижі, яка запланована на вівторок, – забезпечити тривалий мир та запобігти новій агресії. План передбачає не лише дипломатичну підтримку, а й можливість присутності американських військ на українській території для моніторингу мирних угод. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зустріч пройде під головуванням Еммануеля Макрона. Сполучені Штати на переговорах представлятимуть спецпосланці Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Також у саміті візьмуть участь британський прем'єр Кір Стармер, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та командувач сил США в Європі Алексус Грінкевич.

Основні аспекти майбутньої безпекової архітектури включають:

  • створення багатонаціональних «сил підтримки», де українська армія триматиме оборону на передовій, а союзники забезпечуватимуть «бекстоп» (тилову опору);
  • США готові надати розвідувальні дані, дрони та супутники для фіксації будь-яких порушень режиму тиші;
  • Україна наполягає на гарантіях терміном до 50 років, тоді як поточний проект передбачає 15-річний період із правом продовження;

Попри позитивні зрушення у перемовинах між Заходом та Києвом, позиція Кремля щодо цих пропозицій залишається невідомою. Союзники мають намір представити узгоджений зі США план Росії лише після його остаточної фіналізації. Наразі ключовим каменем спотикання залишаються територіальні претензії Москви на Донбас, які Володимир Зеленський категорично відкидає. Очікується, що до кінця січня може відбутися ще одна зустріч лідерів уже на території США.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення великої зустрічі країн-партнерів. Головною метою саміту «коаліції охочих» стане остаточне визначення конкретних внесків кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів – дипломатія чи активна оборона.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів.  За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Теги: Кір Стармер Джаред Кушнер Стів Віткофф Марк Рютте Володимир Зеленський Європа США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи
2026 рік: падіння Путіна і кінець війни? Що обіцяють провидці, екстрасенси, тарологи і астрологи Прогнози
1 сiчня, 19:00
Зливи накрили Каліфорнію
Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)
26 грудня, 2025, 11:47
Володимир Зеленський повідомив деталі роботи над мирним планом з американською стороною
«Найближчі тижні можуть бути інтенсивними». Глава держави розповів про мирні переговори
25 грудня, 2025, 20:03
Росія хоче, щоб Україна вивела війська з територій Донецької області
На шляху до миру між Росією та Україною є п’ять ключових перешкод – WSJ
20 грудня, 2025, 17:15
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
16 грудня, 2025, 08:25
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент України Володимир Зеленський звертаються до медіа на пресконференції
«Трупи НАТО та ЄС»: під час виступу Зеленського в Німеччині стався конфуз із перекладом
15 грудня, 2025, 21:31
Зеленський зустрінеться з канцлером Німеччини
Зеленський прибув до Німеччини
14 грудня, 2025, 13:17
Фон дер Ляєн підкреслила, що «ніхто інший не має права втручатися, це однозначно», коментуючи нову Стратегію національної безпеки США
Урсула фон дер Ляєн після критики Трампа: ніхто не втручатиметься у європейську демократію
11 грудня, 2025, 23:56
Ірландія розпочала розслідування через невідомі безпілотники
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
8 грудня, 2025, 21:17

Політика

Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Німеччина розглядає гібридні атаки РФ як підготовку до великої війни – Bloomberg
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, стрілянина у Венесуелі, заяви Трампа: головне за ніч
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
CNN: Білий дім заявив, що США не причетні до стрілянини у Венесуелі
Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо
Трамп заперечив зв'язок між Нобелівською премією та відмовою підтримати Мачадо
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою
Трамп заявив, що США не воюють із Венесуелою

Новини

В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua