Bloomberg: Європа та США прагнуть завершити угоду про гарантії безпеки для України

Фрідріх Мерц розмовляє з Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом у Берліні у грудні 2025 року

Союзники України мають намір представити узгоджений зі США план Росії лише після його остаточної фіналізації

Європейські лідери спільно з американськими високопосадовцями завершують підготовку масштабного документа про гарантії безпеки для повоєнної України. Головна мета зустрічі в Парижі, яка запланована на вівторок, – забезпечити тривалий мир та запобігти новій агресії. План передбачає не лише дипломатичну підтримку, а й можливість присутності американських військ на українській території для моніторингу мирних угод. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Зустріч пройде під головуванням Еммануеля Макрона. Сполучені Штати на переговорах представлятимуть спецпосланці Дональда Трампа – Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Також у саміті візьмуть участь британський прем'єр Кір Стармер, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та командувач сил США в Європі Алексус Грінкевич.

Основні аспекти майбутньої безпекової архітектури включають:

створення багатонаціональних «сил підтримки», де українська армія триматиме оборону на передовій, а союзники забезпечуватимуть «бекстоп» (тилову опору);

США готові надати розвідувальні дані, дрони та супутники для фіксації будь-яких порушень режиму тиші;

Україна наполягає на гарантіях терміном до 50 років, тоді як поточний проект передбачає 15-річний період із правом продовження;

Попри позитивні зрушення у перемовинах між Заходом та Києвом, позиція Кремля щодо цих пропозицій залишається невідомою. Союзники мають намір представити узгоджений зі США план Росії лише після його остаточної фіналізації. Наразі ключовим каменем спотикання залишаються територіальні претензії Москви на Донбас, які Володимир Зеленський категорично відкидає. Очікується, що до кінця січня може відбутися ще одна зустріч лідерів уже на території США.

Нагадаємо, наприкінці минулого року президент Франції Еммануель Макрон анонсував проведення великої зустрічі країн-партнерів. Головною метою саміту «коаліції охочих» стане остаточне визначення конкретних внесків кожної держави у систему безпекових гарантій для України.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ опрацьовує два сценарії розвитку подій залежно від рішучості міжнародних партнерів – дипломатія чи активна оборона.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів. За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.