США запровадили санкції проти іранських чиновників за придушення протестів

Під час протестів в Ірані загинуло понад 2500 людей

Міністерство фінансів США ввело санкції проти деяких високопоставлених представників Ірану

Сполучені Штати запровадили санкції проти іранських чиновників і банківських мереж, звинувативши їх у репресіях проти протестувальників і відмиванні доходів від нафти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра фінансів США Скотта Бессента.

«За вказівкою президента Трампа Міністерство фінансів вводить санкції проти ключових іранських лідерів, причетних до жорстокого придушення іранського народу. Міністерство фінансів використає всі засоби, щоб покарати тих, хто стоїть за тиранічним придушенням прав людини режимом», – йдеться у заяві Бессента.

Міністерство фінансів США ввело санкції проти низки високопоставлених представників іранських сил безпеки. У списку, зокрема, опинився Алі Ларіджані, який обіймає посаду секретаря Вищої ради національної безпеки Ірану.

За даними Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), Ларіджані координував дії з придушення протестів від імені верховного лідера країни і публічно закликав до застосування насильства проти мирних демонстрантів.

Санкції також торкнулися 18 фізичних і юридичних осіб, які, за даними американської влади, брали участь у відмиванні доходів від експорту іранської нафти і нафтохімічної продукції. Йдеться про схеми, пов'язані з Bank Melli і Shahr Bank. Зазначається, що отримані кошти спрямовували не на потреби населення, а використовували для фінансування репресивних структур усередині країни та підтримки терористичних організацій за її межами.

Як повідомлялось, американське військове командування продовжує активно готувати варіанти потенційних дій проти Тегерана. Пентагон адаптував кілька стратегічних сценаріїв: від традиційних ударів по військових об’єктах до кібероперацій і інформаційного впливу.

Очікується, що ці варіанти будуть представлені президенту вже найближчим часом. Чиновники Білого дому зазначають, що Трамп має «всі опції» для реагування на ситуацію в Ірані.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран відкритий до переговорів і готовий до дипломатичного врегулювання зі США.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив посадовцям з національної безпеки, що у разі військових дій проти Ірану він очікує швидкого та рішучого удару, який має призвести до падіння режиму і не перерости в затяжну війну.