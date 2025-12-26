Рябков: США не погоджуються на це (відновлювання авіасполучення з РФ – «Главком»), і поки що саме в цій сфері зрушень немає

США займають непохитну позицію та не хочуть обговорювати відновлення авіасполучення з РФ

Сполучені Штати не планують обговорювати повернення до прямих авіарейсів із Росією до моменту врегулювання конфлікту в Україні. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, пише «Главком».

За словами російського дипломата, наразі у цьому питанні немає жодних зрушень, оскільки Вашингтон займає непохитну позицію.

Американська сторона чітко дала зрозуміти: будь-які розмови про відновлення авіасполучення можливі лише після досягнення домовленостей щодо українського питання.

Раніше Росія поскаржилася на те, що мирний план з 20 пунктів, який представив Володимир Зеленський кардинально відрізняється від тих пунктів, які РФ обговорювала з США. Про це сказав заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков. Відповідну заяву МЗС Росії також поширила низка російських пропагандиський інтернет джерел.

Крім розбіжностей, Сергій Рябков зауважив, що представлений Володимиром Зеленським план має на 7 пунктів менше, ніж той, що РФ обговорювала зі США.

Нагадаємо, глава держави зібрав журналістів провідних видань на зустріч у закритому форматі. Тема спілкування – мирна угода та яких форм вона набула після тривалих консультацій між Україною, її партнерами та Росією. Розмова з президентом, в якій брав участь головний редактор «Главкома». На зустрічі президент Зеленський вперше пояснив кожен з 20 пунктів мирної угоди.

До слова, настання 2026 року обіцяє стати переломним етапом для всієї світової спільноти, проте саме для України цей період може визначити фінальну траєкторію війни. Аналітики CNN зазначають, що в лютому повномасштабне вторгнення увійде у свій п’ятий рік – термін, який часто стає критичним для сторін через виснаження ресурсів або вимушений перехід до ва-банку.