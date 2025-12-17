Зеленський очікує реакції США на заяви РФ про продовження війни

Риторика Росії свідчить про плани продовження війни, зазначив президент України

Президент України Володимир Зеленський звернув увагу, що останні сигнали з Росії свідчать про наміри продовжити війну у 2026 році. Він закликав США та інших міжнародних партнерів не лише фіксувати ці сигнали, а й відповідно реагувати, щоб протидіяти подальшій агресії Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас. Важливо, щоб партнери це бачили. І важливо, щоб вони не лише бачили, а й реагували», – зазначив Зеленський, підкресливши, що особливо важливо, аби на це реагували США.

Президент пояснив, що незважаючи на заяви про готовність Росії завершити війну, риторика Кремля та офіційні розпорядження їхньої армії свідчать про інше.

«Треба цей настрій Росії бачити й реагувати на нього. А коли в них саме такий настрій, то і дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями, тиском по тому чи іншому пункту в документах просто прикривати своє бажання знищити Україну, українців, бажання добитися легітимізації крадіжки Росією нашої землі», – додав Зеленський.

Зеленський наголосив на необхідності реальних заходів захисту від російської агресії: «Потрібен реальний захист від цієї російської історії божевілля, і зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення. І потрібна сміливість усіх наших партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно».

Він також подякував усім, хто підтримує Україну та допомагає забезпечити її безпеку.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має два пріоритети: працювати на оборону України й працювати на стійкість.