Заступник голови Конституційного суду виступив проти рішення щодо е-декларацій



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Сергій Головатий не підтримав позицію колег з Конституційного суду

Головатий вважає висновок КСУ про неконституційність кримінальної відповідальності за недостовірне декларування юридично необґрунтованим

Заступник голови Конституційного суду України (КСУ) Сергій Головатий не підтримав рішення від 27 жовтня про скасування низки положень антикорупційного законодавства.

На сайті КСУ опубліковано розбіжну думку судді.

Головатий вважає висновок КСУ про неконституційність кримінальної відповідальності за недостовірне декларування юридично необґрунтованим.

Він нагадав, що стаття 366 Кримінального кодексу передбачає кримінальну відповідальність у разі, якщо суб'єкт декларування представив в декларації завідомо недостовірні відомості чи навмисно не подав декларацію. За словами судді, юридична конструкція статті чітко вказує, що суб'єкт декларування має нести відповідальність лише якщо на момент подачі декларації знав, що вносить недостовірні відомості.

При цьому в статті встановлено межу настання кримінальної відповідальності - якщо неправдиві відомості в декларації відрізняються від реальних на більш ніж 250 прожиткових мінімумів.

«Тобто відповідальність (кримінальна чи адміністративна, – ред.) за подання суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей розмежовується залежно від суми», – підкреслив Головатий.

Також суддя розкритикував обмеження повноважень Національного агентства із запобігання корупції, заявивши, що «контрольні функції НАЗК і повноваження по відношенню до всіх суб'єктів, на яких розповсюджується дія закону, зокрема суддів», не може вважатися контролем над судовою владою, оскільки НАЗК не втручається в професійну діяльність суддів – встановлення правосуддя.

До слова, за інформацією ЗМІ, голова Конституційного суду не задекларував землю в окупованому Криму.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного суду України закрило доступ до реєстру декларацій.

У середу ввечері, 28 жовтня, Конституційний суд оприлюднив рішення про скасування статті про недостовірне декларування.

Нагадаємо, 28 жовтня судді Конституційного суду поскаржились Зеленському на тиск з боку антикорупційних органів.

Напередодні НАЗК заявило про конфлікт інтересів суддів Конституційного суду, які винесли рішення щодо антикорупційних норм. Агентство виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Ірини Завгородньої і Сергія Головатого.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський заявив, що рішення Конституційного суду проти антикорупційної інфраструктури можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Згодом в Офісі президента заявили, що Володимир Зеленський обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил.