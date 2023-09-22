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Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Капітан ЗСУ назвав типові порушення ТЦК при мобілізації
Алимов назвав «підробкою» заповнення повістки на вулиці
фото з відкритих джерел

Військовий назвав «підробкою» заповнення повістки на вулиці

Капітан ЗСУ Сергій Алимов відреагував на перевищення деякими співробітниками ТЦК своїх повноважень в рамках проведення мобілізації. В розмові з журналістом Юрієм Романенко він підкреслив, що можливе навіть покарання військкомів у вигляді реального позбавлення волі.

Капітан ЗСУ розкритикував поведінку деяких співробітників ТЦК, які хапають чоловіків просто посеред вулиці. Сергій Алимов назвав це «90-ми роками, за що давали десять років». Він розцінив це, як викрадення людини, за що існує кримінальна відповідальність – згідно зі ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини» (санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років).

Сергій Алимов додав, що ніхто не може утримувати людину проти її волі, навіть співробітники поліції – законом обмежений максимальний час утримання у три години. Згідно з чинними законами нашої країни, за цей час правоохоронці мають встановити дані особи, після чого відпустити її.

Щобільше, Алимов назвав «підробкою» заповнення повістки на вулиці, коли співробітники ТЦК вносять дані особи «на колінці» в пустий бланк, де є тільки печатка та підпис начальника військкомату. Алимов нагадав, що за це можна отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років згідно зі ст. 355 КК України «Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань».

Капітан ЗСУ підкреслив, що повістка – це коли військком повністю заповняє документ, вносить всі дані чоловіка, після чого вручає за місцем його мешкання.

Нагадаємо, ДБР затримало двох працівників Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які причетні до побиття чоловіка та незаконного утримання його у військкоматі в період з 12 до 19 вересня. Потерпілого морили голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

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Теги: ЗСУ мобілізація повістка

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