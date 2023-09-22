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Пентагон підтвердив контракт із Маском для забезпечення ЗСУ зв’язком Starlink

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон підтвердив контракт із Маском для забезпечення ЗСУ зв’язком Starlink
ЗСУ отримають зв'язок Starlink
Фото: depositphotos.com

Деталі угоди не розголошуються, як суми контрактів

Чиновники Пентагону підтвердили укладення угоди з компанією Ілона Маска щодо забезпечення зв'язком Starlink українських військових на фронті. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє пресслужба міноборони США.

«Я можу підтвердити, що ми уклали контракт зі Starlink щодо послуг на підтримку України з кінцевою метою забезпечити Україну необхідною їй інфраструктурою супутникового зв'язку», – зазначив посадовець.

Деталі цієї угоди не розголошуються, як суми.

«З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не можемо надати додаткову інформацію щодо конкретних можливостей або деталей роботи цих послуг», - сказав Райдер.

Раніше видання The New York Times  повідомило, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України. Саме тоді росіяни захопили неушкоджені екземпляри українських аквадронів, які прибило до берега з невідомої причини.

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Теги: Міноборони інтернет Ілон Маск SpaceX контрнаступ росіяни Пентагон

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