Пентагон підтвердив контракт із Маском для забезпечення ЗСУ зв’язком Starlink

Деталі угоди не розголошуються, як суми контрактів

Чиновники Пентагону підтвердили укладення угоди з компанією Ілона Маска щодо забезпечення зв'язком Starlink українських військових на фронті. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер, повідомляє пресслужба міноборони США.

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«Я можу підтвердити, що ми уклали контракт зі Starlink щодо послуг на підтримку України з кінцевою метою забезпечити Україну необхідною їй інфраструктурою супутникового зв'язку», – зазначив посадовець.

Деталі цієї угоди не розголошуються, як суми.

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«З міркувань безпеки операцій через критичний характер цих систем ми просто не можемо надати додаткову інформацію щодо конкретних можливостей або деталей роботи цих послуг», - сказав Райдер.

Раніше видання The New York Times повідомило, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України. Саме тоді росіяни захопили неушкоджені екземпляри українських аквадронів, які прибило до берега з невідомої причини.