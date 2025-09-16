Головна Новини
search button user button menu button

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Король Чарльз готується до зустрічі із Трампом
фото:BBC

Король Чарльз покладає великі надії на дипломатичний шарм принцеси Уельської

Британська столиця готується до важливого візиту: Дональд Трамп та його дружина Меланія прибудуть до Лондона сьогодні 16 вересня. Цей триденний візит стане справжнім випробуванням для королівської родини, яка, за словами інсайдерів, покладає великі надії на дипломатичний шарм принцеси Уельської. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Чому королівська родина потребує «допомоги»?

Працівники палацу зазначають, що зустріч може виявитися незручною через відмінності в характерах.

«Чарльз не любить світських розмов... Камілла схильна до простоти, вона скоріше господиня маєтку, ніж модниця. У принципі, це не найвдаліша комбінація, адже Трампу потрібно, щоб навколо нього крутилися. А Чарльз цього не може»,– розповів співробітник палацу.

Саме тому король робить ставку на Кейт Міддлтон. За словами інсайдера, «програма розписана до дрібниць, щоб мінімізувати ризик несприятливих, незручних або незграбних ситуацій. Величезна надія покладається на принцесу Кейт та її шарм».

Програма візиту та ключові моменти

Візит розпочнеться у Віндзорському замку. Першими Трампа і Меланію зустрінуть Кейт і принц Вільям, які проведуть гостей до короля Чарльза та королеви Камілли, де відбудеться масштабна церемонія вітання.

У програмі візиту:

  • Поїздка в кареті по Віндзору, військовий парад і почесна варта.
    Обід за королівським столом.
  • Відвідування виставки Royal Collection і покладання вінка на могилу Єлизавети II
  • Кульмінація візиту – банкет 17 вересня, де король Чарльз III та Дональд Трамп виголосять промови.

Нагадаємо, герцогиня Сассекська Меган Маркл у мережі привітала свого чоловіка, принца Гаррі з днем народження. 15 вересня йому виповнився 41 рік. Як пише «Главком», відповідну публікацію вона розмістила на своїй сторінці в Instagram, поділившись фотографією Гаррі з його 31 дня народження десять років тому.

 

Читайте також:

Теги: Кейт Міддлтон принц Гаррі Король Чарльз III король Меган Маркл Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гра Росії з США – це конфлікт з Китаєм. На кону – рідкоземи Арктики
Гра між США, Китаєм і Європою. Путін йде ва-банк
Сьогодні, 11:06
Стубб під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
18 серпня, 23:20
Апеляційний суд визнав штраф у $500 млн «надмірним»
Суд скасував півмільярдний штраф у справі про шахрайство Трампа
21 серпня, 21:36
Трамп сказав, що Зеленський «не зовсім невинний» у цьому конфлікті, адже «для танго потрібні двоє»
Трамп про війну в Україні: Зеленський небезгрішний
26 серпня, 23:04
Північнокорейський диктатор тривалий час ігнорує заклики США відновити дипломатичні переговори
Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з Кім Чен Ином
26 серпня, 07:59
Макрон: Якщо це не буде виконано до понеділка, вважаю, що це знову означатиме, що Путін обдурив президента Трампа
Макрон: Якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським до 1 вересня, він обдурить Трампа
30 серпня, 01:29
Зустріч Зеленського та Трампа на саміті НАТО
Трамп може зустрітися із Зеленським цього тижня – Financial Times
31 серпня, 23:33
Сьогоднішня зустріч лідерів матиме гібридний формат, деякі учасники спілкуватимуться через відеозвʼязок
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
4 вересня, 13:33
Трамп зробив нову заяву щодо Маска
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
4 вересня, 17:16

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Сьогодні, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua