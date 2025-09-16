Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»

Король Чарльз покладає великі надії на дипломатичний шарм принцеси Уельської

Британська столиця готується до важливого візиту: Дональд Трамп та його дружина Меланія прибудуть до Лондона сьогодні 16 вересня. Цей триденний візит стане справжнім випробуванням для королівської родини, яка, за словами інсайдерів, покладає великі надії на дипломатичний шарм принцеси Уельської. Про це пише «Главком» із посиланням на Bild.

Чому королівська родина потребує «допомоги»?

Працівники палацу зазначають, що зустріч може виявитися незручною через відмінності в характерах.

«Чарльз не любить світських розмов... Камілла схильна до простоти, вона скоріше господиня маєтку, ніж модниця. У принципі, це не найвдаліша комбінація, адже Трампу потрібно, щоб навколо нього крутилися. А Чарльз цього не може»,– розповів співробітник палацу.

Саме тому король робить ставку на Кейт Міддлтон. За словами інсайдера, «програма розписана до дрібниць, щоб мінімізувати ризик несприятливих, незручних або незграбних ситуацій. Величезна надія покладається на принцесу Кейт та її шарм».

Програма візиту та ключові моменти

Візит розпочнеться у Віндзорському замку. Першими Трампа і Меланію зустрінуть Кейт і принц Вільям, які проведуть гостей до короля Чарльза та королеви Камілли, де відбудеться масштабна церемонія вітання.

У програмі візиту:

Поїздка в кареті по Віндзору, військовий парад і почесна варта.

Обід за королівським столом.

Обід за королівським столом. Відвідування виставки Royal Collection і покладання вінка на могилу Єлизавети II

Кульмінація візиту – банкет 17 вересня, де король Чарльз III та Дональд Трамп виголосять промови.

