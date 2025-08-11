Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання Чарльза III

Король дуже вимогливий до їжі, зокрема до курячих яєць

Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання британського монарха Чарльза III. Як повідомляє «Главком», про це пише видання Daily Mail.

«Король, як і багато британців по всій країні, є вибагливим щодо їжі. Але вподобання Чарльза, мабуть, є унікально королівськими», – зазначає видання.

Король любить вигадувати власні рецепти, причому займався цим задовго до коронації. Найчастіше його страви відрізняються від відомих варіантів лише одним інгредієнтом. Наприклад, у журналі Country Life Чарльза закликав замінити півня у вині на тетерева у вині і стверджував, що винайшов «тетерів'яку», або мусаку з тетеревом.

Автор книги про королівську прислугу «Так, мем» Том Куїнн розповідав, що монарх також має особливі вимоги до приготування яєць. За його твердженням, кухарям доводиться варити йому одразу шість яєць, щоб хоча б два з них вийшли точно такими, як він любить.

У британського короля має й інші дивацтва. Журналістка Тіна Браун з'ясувала, що Чарльз III часом прибуває на звані вечері з наперед змішаним мартіні у власному келиху. Крім того, він вибагливий і завжди заздалегідь обговорює меню.

Чарльз також іноді замінює м’ясо на вегетаріанську дієту, щоб зменшити «свій вуглецевий слід». У 2021 році він розповів BBC: «Роками я не їм м’яса та риби два дні на тиждень, і я не їм молочних продуктів один день на тиждень».

Нагадаємо, ще кілька років тому король зазнав, що ніколи не обідає. Однак, на прохання королеви Камілли та лікарів, Чарльз тепер почав харчуватися у обідній період, з'їдаючи половинку авокадо.

