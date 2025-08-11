Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання Чарльза III

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Король Великої Британії слідкує за своїм раціоном
фото із відкритих джерел

Король дуже вимогливий до їжі, зокрема до курячих яєць

Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання британського монарха Чарльза III. Як повідомляє «Главком», про це пише видання Daily Mail.

«Король, як і багато британців по всій країні, є вибагливим щодо їжі. Але вподобання Чарльза, мабуть, є унікально королівськими», – зазначає видання.

Король любить вигадувати власні рецепти, причому займався цим задовго до коронації. Найчастіше його страви відрізняються від відомих варіантів лише одним інгредієнтом. Наприклад, у журналі Country Life Чарльза закликав замінити півня у вині на тетерева у вині і стверджував, що винайшов «тетерів'яку», або мусаку з тетеревом.

Автор книги про королівську прислугу «Так, мем» Том Куїнн розповідав, що монарх також має особливі вимоги до приготування яєць. За його твердженням, кухарям доводиться варити йому одразу шість яєць, щоб хоча б два з них вийшли точно такими, як він любить.

У британського короля має й інші дивацтва. Журналістка Тіна Браун з'ясувала, що Чарльз III часом прибуває на звані вечері з наперед змішаним мартіні у власному келиху. Крім того, він вибагливий і завжди заздалегідь обговорює меню.

Чарльз також іноді замінює м’ясо на вегетаріанську дієту, щоб зменшити «свій вуглецевий слід». У 2021 році він розповів BBC: «Роками я не їм м’яса та риби два дні на тиждень, і я не їм молочних продуктів один день на тиждень».

Нагадаємо, ще кілька років тому король зазнав, що ніколи не обідає. Однак, на прохання королеви Камілли та лікарів, Чарльз тепер почав харчуватися у обідній період, з'їдаючи половинку авокадо.

До слова, Пітер Філліпс, онук покійної королеви Єлизавети II і племінник короля Чарльза III, офіційно оголосив про заручини з медсестрою Гаррієт Сперлінг після року романтичних відносин, поклавши край своєму статусу «найзавиднішого холостяка» британської монархії. 

Раніше стало відомо, що сестра принців Гаррі та Вільяма знайдена мертвою у Британії. У сімейному будинку в Нортоні, графство Вілтшир, знайдено мертвою 20-річну Розі Рош, одну із сестер принців Вільяма та Гаррі. Вона була онукою дядька принцеси Діани.

Читайте також:

Теги: Велика Британія Daily Mail Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У свою чергу Іран заявляє, що підстав для повторного введення санкцій немає
США та Європа виставили Ірану дедлайн: Axios розповів, коли вимагають укласти ядерну угоду 
16 липня, 05:44
В Італії розбився легендарний спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер
В Італії розбився легендарний спортсмен-екстремал Фелікс Баумгартнер
18 липня, 01:48
Вчені знайшли доказ формули щастя і порадили знаходити радість у дрібницях
Вчені знайшли простий спосіб повернути радість та щастя
17 липня, 03:00
Відпочинок у США залишається бажаним для багатьох туристів
Які країни заробляють на туризмі найбільше: інфографіка
21 липня, 20:34
Говард Філліпс вірив, що Москва оцінить його старання
Суд у Великій Британії засудив чоловіка за спробу шпигунства на користь РФ
22 липня, 18:30
Поліція Ірландії хоче допитати веселунів
В Ірландії шукають жартівників, які імітували ДТП з манекеном, облитим кетчупом
23 липня, 16:51
Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік
В якій країні Європи громадяни розбагатіли найбільше: несподівані дані
30 липня, 03:23
Востаннє істота була зафіксована у британських водах у середині 20 століття
У Великій Британії знайдено істоту, яка вважалася повністю вимерлою
1 серпня, 21:29
Українці частіше отримують відмову в постійному притулку
Британія почала масово відмовляти українцям у постійному притулку
8 серпня, 11:50

Життя

Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання Чарльза III
Стали відомі незвичайні кулінарні уподобання Чарльза III
Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину
Компанія Adidas спіймалася на плагіаті взуття: дизайнер визнав провину
Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка
Скандал навколо актора та домашнього насилля: журналіст Суханов роздратував мережі, вступившись за Темляка
Російська блогерка зламала хребет під час участі в тренді на підборах
Російська блогерка зламала хребет під час участі в тренді на підборах
Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини
Як не стати жертвою кліщів у власному дворі. Перераховано небезпечні рослини
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки
Як уникнути переплат у мінібарі готелю: порада від блогерки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
36K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
4637
Ексголова Верховного суду «змахлювала» зі стажем, щоб піти у відставку? ДБР відкрило провадження
2697
Сергій Власенко: Президент більше не відповідає за боротьбу з корупцією
1876
США не укладатимуть угоду з РФ щодо України? Заява Трампа

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua