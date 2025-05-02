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Король Чарльз відвідає Канаду для відкриття роботи нового парламенту

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Король Чарльз відвідає Канаду для відкриття роботи нового парламенту
Очікується, що король прибуде до Оттави 26 травня
фото: AP

Король Чарльз із дружиною відвідає Канаду для відкриття нової сесії парламенту

Король Чарльз відвідає Канаду наприкінці місяця, щоб допомогти відкрити нову сесію парламенту. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Очікується, що король прибуде до Оттави 26 травня, а 27 травня виступить з «тронною промовою». В ній будуть окреслені пріоритети нового уряду Карні, який протистоїть президенту США Дональду Трампу та його торговельній війні.

Марк Карні назвав майбутній візит короля «історичною честю, яка відповідає тяжкості нашого часу». Він підкреслив, що канадці на виборах обрали уряд, який зможе протистояти політиці президента Трампа та водночас будувати сильну економіку Канади.

Офіційний акаунт королівської родини у соціальній мережі X підтвердив плани візиту короля Чарльза та королеви Камілли до Канади, починаючи з 26 травня.

Карні також повідомив, що вже у вівторок вирушить до Вашингтона для зустрічі з президентом Трампом.

Як зазначає видання, після того, як король Чарльз успадкував престол у 2022 році, опитування громадської думки в Канаді показали, що більшість канадців у різних регіонах країни підтримали б скасування монархії. Певні ознаки цього спостерігалися і під час візиту Чарльза та Камілли до Канади у 2022 році з нагоди Платинового ювілею королеви Єлизавети II, який тривав лише близько 72 годин.

Нагадаємо, новообраний прем'єр-міністр Канади, Марк Карні, має намір активно працювати над посиленням незалежності країни від Сполучених Штатів, розвиваючи відносини з Європою та Азією. Про це розповіла партнерка агенції з урядових зв'язків Good Politics та ексрадниця у парламенті Канади Анна Лачихіна

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Теги: Канада Король Чарльз III Велика Британія

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