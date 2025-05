Король Чарльз відвідає Канаду для відкриття роботи нового парламенту

🇨🇦 The King and Queen will visit Canada from Monday 26th to Tuesday 27th May.



Their Majesties will attend The State Opening of the Parliament of Canada in Ottawa.



🇨🇦 Le Roi et la Reine effectueront une visite au Canada le lundi 26 et le mardi 27 mai.



Le Roi et la Reine… pic.twitter.com/IYnRCVYmJM

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 2, 2025