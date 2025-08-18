Головна Світ Політика
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Президент Фінляндії: Ми вже мали справу з Росією
Стубб під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
кадр з прямої трансляції

Фінляндія та Росія мають 1313 км спільного кордону

Президент Фінляндії Александр Стубб згадав про боротьбу з Росією під час Другої світової війни та відзначив, що його країна також має кордон з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пряму трансляцію зустрічі політиків.

Стубб підкреслив, що Фінляндія має довгий кордон з Росією та має власний досвід боротьби з цією країною під час Другої світової війни.

« У нас, звичайно, є свій історичний досвід з Росією... І якщо я подивлюся на позитивні моменти того, де ми знаходимося зараз, ми знайшли рішення в 1944 році, і я впевнений, що ми зможемо знайти рішення у 2025 році, щоб покласти край російській агресивній війні і знайти, і отримати міцний і справедливий мир. Ситуація дуже складна, але саме тому ми тут», – каже він.

Також президент Фінляндії відзначив, що за останні два тижні було досягнуто більшого прогресу, ніж за останні три роки.

Як відомо, Фінляндія та Росія мають 1313 км спільного кордону.

Варто зазначити, що станом на 22:35 18 серпня у Білому домі триває зустріч лідерів ЄС, президентів України та США. Вони обговорюють шляхи припинення війти в Україні. Вже пролунали перші заяви.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що потрібно тиснути на Росію для закінчення війни та додав:  «Я не можу уявити, щоб наступна зустріч відбулася без ухвалення припинення вогню».

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні каже, що попередня умова будь-якого миру це гарантії безпеки. Вона згадала про модель захисту на зразок статті 5 НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що припинення вогню слід досягти ще до тристоронньої зустрічі президентів США, України та Росії. Своєю чергою генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив те, що Трамп відновив діалог із диктатором Путіним, і додав, що «якщо ми зіграємо так добре, ми можемо закінчити війну».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський і очільник США Дональд Трамп завершили закриті переговори. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів.

Президенти зробили перші заяви, зокрема лідер України наголосив, що Україна готова до тристоронніх зустрічей, говорячи про потенційну зустріч з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Трамп вважає, що якщо сьогоднішня зустріч складеться добре, буде можливість провести таку зустріч з Україною, Росією та США.

До слова, Дональд Трамп зателефонує російському диктатору Володимир Путіну за підсумками переговорів у Білому домі. Як зазначив Трамп, Путін чекає на його дзвінок.

