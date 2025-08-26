Трамп заявив, що хоче зустрітися цього року з Кім Чен Ином

Президента США: «Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у майбутньому»

Президент США Дональд Трамп планує провести зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Вона відбудеться вже цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

«Я хотів би зустрітися з ним цього року... Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Кім Чен Ином у майбутньому. Я хотів би зустрітися. У нас із ним склалися чудові стосунки», – заявив Трамп.

Очільник США та президент Південної Кореї Лі Чже Мен провели переговори в Білому домі. Вони обговорили питання торгівлі, безпеки, військових витрат і ядерної енергетики. Попри угоду, укладену в липні й оцінену у $350 млрд інвестицій Південної Кореї в США, сторони й надалі мають розбіжності щодо окремих умов.

Після переговорів Лі взяв участь у бізнес-форумі з високопосадовцями США та керівниками південнокорейських і американських компаній. У рамках візиту флагманський авіаперевізник Korean Air оголосив про найбільше замовлення у своїй історії – закупівлю 103 літаків Boeing.

Пхеньян поки не відреагував на заяви Трампа. Від початку січня, коли Трамп повернувся в Білий дім, Кім Чен Ин ігнорує його заклики відновити дипломатичні переговори. Попередні раунди перемовин між Трампом і Кімом у 2017–2021 роках не дали результату щодо стримування ядерної програми КНДР.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кореї Кім Чен Ин засудив «ворожі» військові навчання Південної Кореї та США і закликав до «радикального розширення ядерного озброєння».

До слова, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин у листі до Володимира Путіна заявив, що відносини між їхніми країнами досягли «повного розквіту» і будуть міцнішати в майбутньому. Лист було опубліковано державним інформаційним агентством KCNA у зв'язку зі святкуванням 80-ї річниці визволення від японського колоніального панування.