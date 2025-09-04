Головна Світ Політика
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
«У нього немає іншого вибору»: Трамп про політичний вибір Маска
Трамп зробив нову заяву щодо Маска
Висловлювання Трампа пролунали на тлі зростаючого інтересу до політичних поглядів Ілона Маска

Колишній президент США Дональд Трамп висловив упевненість у тому, що мільярдер Ілон Маск зрештою повернеться до лав Республіканської партії. За словами Трампа, у Маска «немає іншого вибору», оскільки, на його думку, нинішня Демократична партія занадто «відхилилася вліво». Про це американський лідер сказав в інтерв'ю американському радіоведучому Скотту Дженнінгсу у відповідь на питання про можливість повернення Маска до Республіканської партії, пише «Главком».

Висловлювання Трампа пролунали на тлі зростаючого інтересу до політичних поглядів Ілона Маска. Сам Маск раніше заявляв, що вважає себе «центристом» і підтримував як демократів, так і республіканців. Проте останнім часом він все частіше критикує політику Демократичної партії, зокрема, щодо економічних та соціальних питань.

Після уходу Маска з держслужби він і Трамп влаштували 5 червня гучне публічне з'ясування відносин через соціальні мережі. Бізнесмен заявив, що без його підтримки глава адміністрації США не переміг би на виборах у листопаді 2024 року, схвалив ідею нової спроби імпічменту Трампа, розкритикував розроблений з ініціативи Білого дому законопроект про держвитрати і введені президентом імпортні мита. Трамп назвав Маска божевільним і заявив, що той у якийсь момент припинив сумлінно виконувати свої обов'язки, коли курирував роботу відомства щодо підвищення ефективності федерального уряду (DOGE).

5 липня Маск оголосив, що створить політичну партію за підсумками голосування в соцмережі X. Метою створення партії бізнесмен проголосив «повернення свободи». У голосуванні взяли участь понад 1,2 млн. користувачів. За створення нової партії висловились 65,4%. Маск 6 липня подав заявку на реєстрацію політичної партії до Федеральної виборчої комісії США (FEC), вона мала отримати назву «Америка» (America Party, AMEP).

Пізніше газета The Wall Street Journal повідомила джерело, що Маск призупинив створення партії, щоб зосередитися на бізнесі і не відбирати голоси у Республіканської партії США. Видання зазначало, що Маск розглядає можливість використання своїх фінансових ресурсів для підтримки чинного віце-президента США Джей Ді Венса, якщо той вирішить балотуватися у президенти у 2028 році.

До слова, президент США Дональд Трамп призначив співзасновника Airbnb Джо Геббіа керівником модернізації урядових цифрових сервісів. Спеціально для цього створено Національну дизайн-студію. Таким чином, Геббіа візьме на себе частину обов'язків, які раніше виконував колишній головний радник Трампа Ілон Маск.

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

