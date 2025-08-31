Трамп може зустрітися із Зеленським цього тижня – Financial Times

Зустріч Трампа та Зеленського може статися у Парижі, коли

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня. Про це пише Financial Times з посиланням на трьох дипломатів, інформує «Главком».

Як зазначається, 4 вересня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з Дональдом Трампом і лідерами ЄС. За повідомленнями посадовців, до Парижа запросили всіх учасників переговорів, що відбулися у Вашингтоні 18 серпня, включно з Володимиром Зеленським. Серед запрошених – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Саме там Зеленський і Трамп можуть зустрітися та обговорити гарантії безпеки для України.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість розміщення в Україні бійців приватних військових компаній (ПВК) в рамках мирного плану. Цей крок дозволить обійти обіцянку не вводити американські війська. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Трамп веде переговори з європейськими союзниками, щоб озброєні підрядники могли допомагати у будівництві укріплень для захисту американських інтересів.

Нагадаємо, західні партнери з «Коаліції рішучих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на понад десяток посадовців із країн Заходу, передає «Главком».

Однією з ключових ідей є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. На першому етапі західні країни можуть забезпечити прикриття винищувачами та системами ППО для аеропортів на заході країни. Успіх цього етапу дозволить поширити ініціативу на інші регіони. Відновлення авіасполучення розглядається як важливий крок для стимулювання економіки та повернення українців, які виїхали за кордон.

До слова, Росія не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним, але визнає його «фактичним главою режиму» і на цій підставі готова провести з ним зустріч. Як інформує «Главком», про це міністр закордонних справ росії Сергій Лавров розповів в інтерв’ю NBC News.

Водночас Лавров повторив, що коли справа дійде до підписання документів, то Росії «знадобиться чітке розуміння того, що особа, яка підписує, є законною».

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію. Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу NBC, передає «Главком».

Лавров заявив, що Україна нібито має право на існування лише за умови, якщо погодиться «відпустити» людей з окупованих територій, які проголосували на підтримку Росії.