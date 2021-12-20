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    Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 2,5 тис. нових хворих

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    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 1 241 особу - Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 2,5 тис. нових хворих
    За минулу добу з коронавірусом госпіталізовано 1 241 особу
    фото з відкритих джерел

    За весь час пандемії в Україні захворіло 3,6 млн осіб

    За минулу добу, 19 грудня, в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26). Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 1 241 особу, летальних випадків – 157, одужало – 6 690 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,6 млн осіб;
    • одужало – 3,3 млн осіб;
    • летальних випадків – 93 262;
    • проведено ПЛР-тестувань – 16,5 млн

    МОЗ також вказує, що напередодні 36 027 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримало 11 041 людина, повністю імунізовані – 24 986 людей.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено першою дозою 14,3 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 13 млн людей, отримали додаткову дозу – 92 людини. Загалом проведено 27,3 млн щеплень.

    До слова, головний інфекціоніст США розповів, хто легше перенесе «Омікрон». Також ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 2,5 тис. нових хворих