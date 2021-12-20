Вчені знайшли препарат проти тяжкої форми Covid-19

Вчені Єльського університету з'ясували, що дексаметазон ефективний при тяжкій формі Covid-19

Однак антитіла ефективні лише на ранніх стадіях коронавірусної інфекції

Вчені Єльського університету (США) з'ясували, що причиною ураження 10-20% легень у пацієнтів при зараженні SARS-CoV-2 є надмірна запальна реакція імунітету. Про це йдеться у статті, опублікованій у науковому журналі Nature Biotechnology.

Завдяки цьому відкриттю фахівці визначили препарат для ефективного лікування захворювання, а саме використання моноклональних антитіл та стероїд дексаметазон. Однак антитіла ефективні лише на ранніх стадіях коронавірусної інфекції.

Вчені ввели коронавірус у носову порожнину мишей, у яких згодом з'явилися класичні симптоми важкого Covid-19: пошкодження легень, втрата ваги та посилена стійка запальна імунна відповідь.

На ранніх стадіях інфекції імунодепресант дексаметазон приводив до смерті мишей, коли пригнічував початкову імунну відповідь, яка мала вирішальне значення для боротьби з вірусом.

При цьому на пізніх стадіях захворювання препарат допоміг гризунам, придушивши запальну реакцію, що спричинила пошкодження органів. Це відкриття допоможе розробити нові методи лікування тяжкого перебігу коронавірусної інфекції.

Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.