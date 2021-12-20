У Польщі «Омікроном» заразилася семирічна дитина

За три дні кількість відомих випадків інфікування новим варіантом коронавірусу в республіці збільшилася до семи

Станом на неділю, 19 грудня, у Польщі зафіксовано сім випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон», інформувало Polskie Radio з посиланням на владу країни.

За наявними даними, серед інфікованих новим варіантом Covid-19 - семирічна дівчинка з міста Гданськ. Про її стан не повідомляється.

"Омікрон дуже заразний і поширюється з безпрецедентною швидкістю", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краська.

Так, за добу в Польщі зафіксовано 15 976 нових випадків коронавірусу, 70 людей померли від ускладнень хвороби. З початку пандемії в країні інфекцію підтвердили у 3 958 840 жителів, 91 485 із яких померли.

Як повідомлялося, Німеччина з понеділка запровадить карантин для мандрівників із Великої Британії та вимагатиме негативний тест на коронавірус для в'їзду до країни.

У суботу регіональні міністри охорони здоров'я Німеччини закликали національний уряд запровадити жорсткіші правила для людей, які прибувають із Великої Британії, де штам коронавірусу «Омікрон» спричинив сплеск інфекцій.

«Поширення «Омікрону» у Великій Британії цілком очевидне… Ми повинні запобігати поширенню якомога довше й максимально уповільнювати його», – йдеться у заяві міністрів.

Нагадаємо, міський голова Лондону Садік Хан оголосив у столиці Великої Британії надзвичайну ситуацію, у зв'язку з зростанням кількості хворих штамом коронавірусу «Омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

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