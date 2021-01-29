Лікар назвав головний симптом при легкій формі коронавірусу

Нюх може зникати як при легкому, так і при тяжкому перебігу хвороби, пояснює фахівець

Львівський лікар Тарас Жиравецький назвав головний симптом, який вказує на легкий перебіг хвороби, а також розповів, як дізнатися, що людина вже перенесла коронавірус.

Про це пише ТСН.

За словами медика, головним показником все ж є рівень сатурації.

«Все виглядає, як під час ГРВІ. Тут головне питання: температура, слабкість і сатурація. Якщо ви на пульсоксиметрі бачите, що сатурація не падає нижче 94, то відповідно ми говоримо про легкий перебіг Covid-19», – розповів лікар.

Найчастіше в легкій формі на коронавірус хворіють молоді люди, каже Жиравецький.

А ось біль в горлі при коронавірусі часто буває сигналом бактеріальних ускладнень.

«Якщо біль сильний і триває кілька днів, то це часто переходить в більш важку форму Covid–19 і часто ускладнюється бактеріальними інфекціями. Хоча не завжди. Все дуже індивідуально», – говорить лікар.

А щоб точно переконатися, чи був у вас коронавірус, лікар радить здати тест на антитіла до коронавірусу.

«Безсимптомна форма Covid–19 зустрічається дуже рідко, її майже немає. Якщо ви впевнені, що у вас була якась симптоматика, то простіше зробити тест на імуноглобуліни. Якщо позитивний – це означає, що ви перехворіли», – додав лікар.