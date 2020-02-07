Коронавірус вже забрав понад 630 життів



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Наймолодшим зараженим пацієнтом є дитина, яка народилася 1 лютого в місті Ухань від матері з вірусом

За останню добу в Китаї померли 73 людини та виявлені 3,1 тисячі нових випадків захворювання

Станом на 7 лютого в Китаї кількість заражених пневмонією, яка викликана новим типом коронавірусу, склала 31 161 особу, а летальних випадків нарахували вже 636.

Про це повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що 4821 людина знаходиться у важкому стані, 636 померли, 1540 осіб виписано з лікарень.

За останню добу в Китаї померли 73 людини та виявлені 3,1 тисячі нових випадків захворювання.

Окремо в Гонконзі виявлено 24 підтверджених випадків зараження (у тому числі одна людина померла), Макао − 10 і на Тайвані − 16.

Наймолодшим зараженим пацієнтом є дитина, яка народилася 1 лютого в місті Ухань від матері з вірусом.

За офіційними даними, загальна кількість вилікуваних склала 1153 людини.

Нагадаємо, у центральній лікарні Уханя підтвердили смерть лікаря Лі Веньяна, який одним з перших намагався попередити про небезпеку нового коронавірусу 2019-nCoV

Також повідомлялося, що у Китаї завершили будівництво другої спеціалізованої лікарні для пацієнтів, заражених коронавірусом.

До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.