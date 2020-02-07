У Китаї побудували другу лікарню для хворих на коронавірус



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Нова лікарня розрахована на 1500 місць

Очікується, що на першій групі пацієнтів лікарні здійснюватимуть клінічні випробування нового противірусного засобу

У Китаї завершили будівництво другої спеціалізованої лікарні для пацієнтів, заражених коронавірусом.

Про це повідомляє AP.

«У Китаї сьогодні завершили будівництво другої спеціальної лікарні, щоб ізолювати та лікувати пацієнтів, заражених новим коронавірусом», - пише ЗМІ.

Зазначається, що нову лікарню, розраховану на 1500 місць, збудували через кілька днів після того, як перша лікарня на 1000 місць з сучасним медичним обладнанням та спеціальними боксами для ізоляції почала приймати пацієнтів.

Очікується, що на першій групі пацієнтів лікарні здійснюватимуть клінічні випробування нового противірусного засобу.

До слова, ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу.

Нагадаємо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.