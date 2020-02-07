ВООЗ скликає глобальний форум через спалах коронавірусу



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Форум відбудеться 11-12 лютого

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає наступного тижня глобальний форум для координації міжнародних науково-дослідних зусиль з метою зупинення спалаху коронавірусу.

Про це написав у Twitter голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«11-12 лютого ВООЗ скликає глобальний науково-дослідний та інноваційний форум для визначення пріоритетних напрямків досліджень та координації міжнародних науково-дослідних зусиль для зупинення спалаху вірусу (корнавірусу 2019-nCoV - ред.)», - написав він.

Нагадаємо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.