В Ухані підтвердили, що лікар, який попереджав про коронавірус, все ж помер

34-річний Лі Веньян помер у центральній лікарні Уханя

У центральній лікарні Уханя підтвердили смерть лікаря Лі Веньяна, який одним з перших намагався попередити про небезпеку нового коронавірусу 2019-nCoV.

Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними госпіталю, 34-річний Веньян помер 7 лютого об 2:58 за місцевим часом (20:58 6 лютого за Києвом).

Інформацію про смерть лікаря Лі Веньяна підтвердило також видання Global Times.

