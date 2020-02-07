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    У світі

    В Ухані підтвердили, що лікар, який попереджав про коронавірус, все ж помер

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    Китайський лікар Лі Веньлян був одним із восьми інформаторів, які намагалися попередити інших медиків про спалах коронавірусу - В Ухані підтвердили, що лікар, який попереджав про коронавірус, все ж помер
    Китайський лікар Лі Веньлян був одним із восьми інформаторів, які намагалися попередити інших медиків про спалах коронавірусу

    34-річний Лі Веньян помер у центральній лікарні Уханя

    У центральній лікарні Уханя підтвердили смерть лікаря Лі Веньяна, який одним з перших намагався попередити про небезпеку нового коронавірусу 2019-nCoV.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    За даними госпіталю, 34-річний Веньян помер 7 лютого об 2:58 за місцевим часом (20:58 6 лютого за Києвом).   

    Інформацію про смерть лікаря Лі Веньяна підтвердило також видання Global Times.

    «Китайський лікар Лі Веньлян, один із восьми інформаторів, які намагалися попередити інших медиків про спалах коронавірусу, але отримав догану від місцевої поліції, помер від коронавірусу в четвер в Ухані», - йдеться в повідомленні.

    6 лютого стало відомо, що Лі помер після зараження в Ухані.

    Однак через кілька годин китайські ЗМІ повідомили, що його вдалося реанімувати після зупинки серця, але хворий надалі перебуває у критичному стані.

    Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

    Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

    До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

    Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

    Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.

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