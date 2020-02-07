У Китаї чоловік заразився коронавірусом на ринку за 15 секунд – ЗМІ



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Біля одного з прилавків чоловік на 15 секунд перетнувся з 61-річною жінкою, яка на той момент вже була заражена коронавірусом Фото ілюстративне

Як саме владі вдалося встановити, що передача вірусу зайняла настільки короткий відрізок часу, не уточнюється

Житель китайського міста Нінбо за 15 секунд заразився коронавірусом, коли прийшов на ринок.

Про це в четвер, 6 лютого, повідомляє Daily Mail з посиланням на місцеву владу.

За їхніми даними, 56-річний чоловік прийшов на ринок вранці 23 січня. Біля одного з прилавків він на 15 секунд перетнувся з 61-річною жінкою, яка на той момент вже була заражена коронавірусом.

Про те, що він підхопив інфекцію, китаєць дізнався тільки 4 лютого - на той час він встиг відвідати два супермаркети і один ресторан.

Як саме владі вдалося встановити, що передача вірусу зайняла настільки короткий відрізок часу, не уточнюється.

Лікарі, які оглянули чоловіка, підкреслили, що до цього чоловік не контактував з тваринами та іншими людьми, у яких був підтверджений коронавірус.

Як повідомлялось, в Україну доставили німецьку тест-систему, що дозволить проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні.

Для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

Зазначимо, що британські науковці наступного тижня почнуть випробовувати вакцину проти нового коронавірусу на тваринах.

До слова, на борту лайнера Diamond Princess, заблокованого поблизу берегів Японії через спалах коронавірусу 2019-nCoV, перебуває 25 українців.

Зазначимо, що авіакомпанія МАУ 4 лютого вивезла із китайського міста Санья 203 українців і призупинила повітряне сполучення з цією країною у зв’язку з поширенням коронавірусу.

Як відомо, коронавірус виявили у 24 країнах світу.