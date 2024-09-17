Суд засудив експрацівника «Укроборонпрому» за держзраду

Прокурори у суді довели, що у 2022 році співробітник підприємства оборонного комплексу перейшов на бік ворога для виконання завдання спецслужб РФ

Під час оборони Київщини, навесні 2022 року, чоловік передавав РФ інформацію про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці

До 15 років позбавлення волі засуджено експрацівника «Укроборонпрому» за держзраду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловік, за інформацією генпрокурора, отримає 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Прокурори у суді довели, що у 2022 році співробітник підприємства оборонного комплексу перейшов на бік ворога для виконання завдання спецслужб РФ щодо збору та передачі деталізованих відомостей військового характеру. Під час оборони Київщини, навесні 2022 року, засуджений передав кураторові – посередникові міністерства оборони РФ – інформацію про результати ракетних й артилерійських обстрілів столиці та прилеглих територій», – йдеться у повідомленні.

Офіс генерального прокурора зазначає, що після ракетних ударів по житлових будинках киян чоловік надсилав фотографії з місця ураження, зображення пошкоджених конструкцій з точною адресою та фрагментів боєприпасів, якими було завдано удар. Крім того, він неодноразово повідомляв ворогові детальні відомості про позиції, чисельність і маршрути пересування ЗСУ.

«Отримані дані представники РФ використовували для завдавання нових ударів по українських позиціях. Протиправні дії засудженого викрили на початку 2023 року. На вирок суду він чекав під вартою. У суді свою вину не визнав», – зазначили в Офісі генпрокурора.

До слова, начальника комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників. Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників.