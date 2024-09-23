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Окупанти розграбовують заповідник «Камʼяні Могили» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Окупанти розграбовують заповідник «Камʼяні Могили» (відео)
Росіяни вивозять унікальні памʼятки половецького періоду
фото: скріншот з відео

Росіяни розграбовують заповідну зону «Камʼяні Могили», створену у 1927 році

Росіяни вивозять пам'ятки із заповідника «Камʼяні Могили». Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Окупанти опублікували відео, на якому росгвардія передає так званому «Маріупольському краєзнавчому музею» археологічні памʼятки XI – XII століть.

«Насправді це унікальні памʼятки половецького періоду, які знаходилися на території заповідника «Камʼяні Могили». Там росіяни розмістили військову базу. Тепер вони знищують та розграбовують заповідну зону, створену у 1927 році. Вцілілі памʼятки передають окупаційним музеям», – йдеться у повідомленні.

Заповідник «Кам’яні могили» – це одна з найдавніших пам’яток культури історії людства – їй понад 12 мільйонів років. Розташований він здебільшого у Володарському районі Донецької області біля села Назарівка (300 га), а близько сотні гектарів його припадають на Куйбишевський район Запорізької області вздовж правого берега річки Каратиш, лівої притоки річки Берди. Заснований заповідник у квітні 1927 року, а статусу заповідника набув 1961 року.

Маріупольська міська рада зазначає, що невідомо де тепер музей зберігатиме пам'ятки, адже будівлю Маріупольського краєзнавчого музею росіяни обстріляли навесні 2022 року і досі не відновили.

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Теги: росія росіяни Маріуполь Україна музеї музей окупанти окупація війна

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