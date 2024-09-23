Окупанти розграбовують заповідник «Камʼяні Могили» (відео)
Росіяни розграбовують заповідну зону «Камʼяні Могили», створену у 1927 році
Росіяни вивозять пам'ятки із заповідника «Камʼяні Могили». Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
Окупанти опублікували відео, на якому росгвардія передає так званому «Маріупольському краєзнавчому музею» археологічні памʼятки XI – XII століть.
Росіяни вивозять пам’ятки із заповідника «Камʼяні Могили» pic.twitter.com/FjIjITtdUW— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024
«Насправді це унікальні памʼятки половецького періоду, які знаходилися на території заповідника «Камʼяні Могили». Там росіяни розмістили військову базу. Тепер вони знищують та розграбовують заповідну зону, створену у 1927 році. Вцілілі памʼятки передають окупаційним музеям», – йдеться у повідомленні.
Маріупольська міська рада зазначає, що невідомо де тепер музей зберігатиме пам'ятки, адже будівлю Маріупольського краєзнавчого музею росіяни обстріляли навесні 2022 року і досі не відновили.
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