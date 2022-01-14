NASA: до Землі наблизиться потенційно небезпечний астероїд

Біля Землі пролетить найнебезпечніший цього року астероїд

Діаметр небесного тіла становить від 1,3 до 3 км

Найбільший астероїд, який у 2022 році пролетить близько до Землі, з’явиться у небі 18 січня. Про це повідомляє видання In-space.

За даними NASA, 18 січня до Землі наблизиться астероїд 7482 (1994 р. PC1). Він пролетить на відстані менше ніж 2 млн кілометрів від планети.

NASA класифікувало 7482 (1994 PC1) як астероїд класу «Апполон» – потенційно небезпечний, його розмір становить більше одного кілометра. Небесне тіло було відкрито 1994 року астрономом Робертом Макнотом.

Космічне агентство повідомляє, що цей астероїд стане найбільшим із усіх тіл, які наблизяться до Землі у 2022 році.

Наступного разу цей астероїд з’явиться біля нашої планети 18 січня 2105 року. Тоді він пройде ще далі від Землі - на відстані приблизно 2,33 мільйона кілометрів.

Нагадаємо, над російським курортним містом Сочі у небі пролетів і вибухнув великий метеорит.