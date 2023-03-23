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Віктор Андрусів радник Міністра внутрішніх справ України

Червоні лінії Китаю

glavcom.ua
Cуть мирного плану Китаю – заморозити ситуацію
фото з відкритих джерел

Китай розуміє, що Путін вже не може перемогти в цьому конфлікті

Китай знав про вторгнення Путіна і чекав його успіхів. Перемога Путіна підтверджувала право Китаю на врегулювання питання Тайваню і новий світовий порядок. Розрогром якого зазнали російській війська та унікальна єдність Заходу в питаннях санкцій шокували Китай. Ні перше, ні друге не здавалось можливим. Російська армія виглядала дуже потужно і не могла програти, а Захід надмірно залежав від російських енергоносіїв, щоб від них відмовитись.

Однак, Путін не просто не досяг успіху – йому загрожує повний розгром. Цього Китай допустити не може і це є перша червона лінія Китаю. Справа в тому, що в ситуації росії Китай побачив своє майбутнє, і тому йому треба зараз вплинути на ситуацію. Сі розуміє, що в наслідок розгрому рф там відбудеться революція, Путін втратить владу, і скоріше за все нова влада буде прозахідна, тому китайський вплив на росію буде зменшено. Саме тому він поспішив продемонструвати підтримку Путіну і висловив впевненість про його переробрання.

З іншого боку, Китай розуміє, що Путін вже не може перемогти в цьому конфлікті. Тому Сі готовий не дати Путіну програти, але не може допомогти йому перемогти. Саме в цьому і є суть мирного плану Китаю – заморозити ситуацію. Що це означає для нас? Станом на зараз Сі просто відправив сигнал світові, що не дасть розгромити Путіна. На разі не йдеться про якусь військову допомогу. І причина в другій червоній лінії.

Друга червона лінія Китаю не допустити передчасного конфлікту з Заходом. Сі на прикладі рф мав змогу переконатись, що надіятись на залежність Заходу від енергоресурсів чи в випадку Китаю на залежність від китайської продукції – марна. Він не готовий до нової Холодної війни, в якій росія для нього буде більше обузою, чим допомогою. Дешеві російські ресурси втрачають цінність, якщо Захід накладе на Китай санкції.

Моє бачення ситуації наступне – все вирішить наш контрнаступ. Якщо він буде успішним, але не розгромним, то Китай буде вимагати мирних переговорів під загрозою свого втручання в конфлікт. Але якщо ситуація буде прямувати до розгрому, який включає повернення Криму, то Китай прийме активну участь в підтримці хілої російської армії.

Тож віримо в ЗСУ і чекаємо успіхів з фронту.

ПС: Під активною підтримкою я мав на увазі китайський лендліз. Китайці в нашій війні брати участі не будуть. Під розгромом я мав на увазі наш вихід на кордони 1991 року. Не думаю, що Путін після цього може бути президентом.

Джерело
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Теги: росія лендліз перемога революція влада путін Китай війна армія санкції контрнаступ

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Віктор Андрусів

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