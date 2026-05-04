Трамп заявив, що США почнуть супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: AP

Дональд Трамп заявив, що до США звернулися численні країни, які просили про звільнення їх суден в Ормузькій протоці

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати розпочинають масштабну гуманітарну місію з евакуації іноземних кораблів, що опинилися заблокованими в Ормузькій протоці через бойові дії на Близькому Сході. Проєкт під назвою «Свобода» стартує в понеділок вранці за місцевим часом. Про це пише «Главком».

За словами Дональда Трампа, до США звернулися численні країни, чиї судна є «нейтральними та невинними спостерігачами», що не мають стосунку до конфлікту. Президент США підкреслив, що екіпажі перебувають у складних умовах, а на борту закінчуються запаси їжі та предметів першої потреби.

«Я доручив своїм представникам повідомити їм, що ми докладемо всіх зусиль, щоб безпечно вивести їхні кораблі та екіпажі з протоки», – заявив Трамп. Він назвав це гуманітарним жестом доброї волі з боку США, країн регіону та безпосередньо Ірану.

Водночас американський лідер попередив: «Якщо будь-яким чином хтось буде втручатися в цей гуманітарний процес, на жаль, доведеться реагувати силовими заходами». Судна, що будуть виведені, не планують повертатися в цей район до повної стабілізації безпекової ситуації.

Як відомо, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки направила до Конгресу офіційне повідомлення, у якому зазначається, що США більше не перебувають у стані збройного конфлікту з Іраном. Ця заява з’явилася в останній момент, щоб уникнути необхідності отримувати дозвіл законодавців на продовження війни. 

Згідно з повідомленням Білого дому, правові підстави для ведення бойових дій проти Ірану наразі вважаються вичерпаними. У документі підкреслюється, що хоча напруженість у відносинах залишається високою, пряма військова конфронтація, яка вимагала б спеціальних повноважень від Конгресу, на цей момент припинена.

