Спецпосланець Путіна зустрівся з командою Трампа для обговорення миру в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв також обговорить з американцями економічну співпрацю

Кирило Дмитрієв, спеціальний представник російського президента, перебуває з візитом у США, де проводить переговори з представниками адміністрації Дональда Трампа. За даними джерел Reuters, ключовими темами зустрічей є розробка мирної угоди щодо України, а також перспективи економічної співпраці між країнами. Про це пише «Главком».

Візит Дмитрієва збігається з наближенням критичного дедлайну 11 квітня, коли закінчується термін дії послаблення американських санкцій на російську нафту. Раніше Міністерство фінансів США на чолі зі Скоттом Бессентом видало 30-денний дозвіл на операції з російською нафтою та нафтопродуктами, що «застрягли» в морі на танкерах. Цей крок пояснили необхідністю стабілізувати світові енергоринки, що похитнулися через військовий конфлікт із Іраном.

Поточні переговори є продовженням контактів, що активізувалися після годинної телефонної розмови Трампа та Путіна 9 березня. Тоді лідери обговорили врегулювання ситуації в Ірані та Україні. У подальших консультаціях із Дмитрієвим у США беруть участь ключові фігури з оточення Трампа, зокрема його спецпосланець Стів Віткофф та зять Джаред Кушнер. На порядку денному також може стояти питання продовження нафтових пільг для запобігання подальшим стрибкам цін на енергоносії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що тристоронні зустрічі між США та Росією наразі відкладено через зміну пріоритетів американської дипломатії. Проте він висловив впевненість, що згодом переговорний процес відновиться. 

За словами Президента, на сьогодні основна увага Сполучених Штатів прикута до ситуації на Близькому Сході. Зеленський позитивно оцінив зусилля Вашингтона, зокрема привітав досягнення угоди про припинення вогню в Ірані.

Також український лідер переконаний, що адміністрація президента США Дональда Трампа довіряє російському диктатору. Президент України Володимир Зеленський намагався переконати США у тому, що Росія допомагає Ірану воювати на Близькому Сході. Однак, за словами глави держави, це не дало результатів через позицію Вашингтона.

