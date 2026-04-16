На Печенізькій дамбі обмежено автомобільний рух: як дістатися Куп’янського району

На Харківщині перекрили рух стратегічною гідроспорудою

Після ворожої атаки, яка сталася 14 квітня, рух автотранспорту греблею Печенізького водосховища тимчасово призупинено для приватних осіб. Наразі проїзд дозволено лише для спеціальної техніки. Про це в етері Суспільного повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар, інформує «Главком».

За словами очільника обласної поліції, ворожі удари прийшлися по території, прилеглій до гідроспоруди. Хоча сама конструкція встояла, зафіксовано лише часткове пошкодження дорожнього покриття, що робить масовий проїзд небезпечним.

«На місці було зафіксовано, що удари прийшлися по прилеглій до гідроспоруди території з частковим пошкодженням дорожнього покриття. Зараз рух по цій гідроспоруді тимчасово призупинений, ми пропускаємо тільки спеціальний транспорт. Гідроспоруда потребує огляду профільними фахівцями», – зазначив Токар.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області, наразі людям доводиться їздити іншими маршрутами, зокрема, щоб дістатися Великобурлуцької громади Куп’янського району.

«До атак росіян ця дорога значно дозволяла скоротити шлях до Великобурлуцької громади. Після ударів дещо логістичні маршрути змінилися, люди їдуть в об'їзд», – уточнив Токар.

Фахівці мають провести ретельний огляд гідроспоруди, щоб оцінити ступінь пошкоджень та визначити обсяг ремонтних робіт. Терміни відновлення повноцінного руху поки не називаються – пріоритетом залишається безпека громадян та стабільність самої греблі.

Нагадаємо, 14 квітня ворог здійснив чергову спробу атаки на дамбу Печенізького водосховища. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби: чотири з них влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

За інформацією військових, гідротехнічна споруда перебуває у належному технічному стані. Поточне регулювання рівня води проводиться фахівцями відповідно до встановлених технологічних регламентів.