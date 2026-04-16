На Печенізькій дамбі обмежено автомобільний рух: як дістатися Куп’янського району

glavcom.ua
Ворог атакував Печенізьку дамбу 14 квітня 2026 року
На Харківщині перекрили рух стратегічною гідроспорудою 

Після ворожої атаки, яка сталася 14 квітня, рух автотранспорту греблею Печенізького водосховища тимчасово призупинено для приватних осіб. Наразі проїзд дозволено лише для спеціальної техніки. Про це в етері Суспільного повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар, інформує «Главком».

За словами очільника обласної поліції, ворожі удари прийшлися по території, прилеглій до гідроспоруди. Хоча сама конструкція встояла, зафіксовано лише часткове пошкодження дорожнього покриття, що робить масовий проїзд небезпечним.

«На місці було зафіксовано, що удари прийшлися по прилеглій до гідроспоруди території з частковим пошкодженням дорожнього покриття. Зараз рух по цій гідроспоруді тимчасово призупинений, ми пропускаємо тільки спеціальний транспорт. Гідроспоруда потребує огляду профільними фахівцями», – зазначив Токар.

Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області, наразі людям доводиться їздити іншими маршрутами, зокрема, щоб дістатися Великобурлуцької громади Куп’янського району.

«До атак росіян ця дорога значно дозволяла скоротити шлях до Великобурлуцької громади. Після ударів дещо логістичні маршрути змінилися, люди їдуть в об'їзд», – уточнив Токар.

Фахівці мають провести ретельний огляд гідроспоруди, щоб оцінити ступінь пошкоджень та визначити обсяг ремонтних робіт. Терміни відновлення повноцінного руху поки не називаються – пріоритетом залишається безпека громадян та стабільність самої греблі.

Нагадаємо, 14 квітня ворог здійснив чергову спробу атаки на дамбу Печенізького водосховища. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби: чотири з них влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, ще дві – у воду.

За інформацією військових, гідротехнічна споруда перебуває у належному технічному стані. Поточне регулювання рівня води проводиться фахівцями відповідно до встановлених технологічних регламентів.

Читайте також:

Без світла залишилися тисячі українців
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
Вчора, 19:42
Головним інструментом стримування ворога стали сучасні безпілотні системи
Українські десантники показали, як знищують ворога на Словʼянському напрямку (відео)
14 квiтня, 21:58
Рятувальники ліквідували пожежу
Окупанти вдарили по Чернігову: наслідки прильотів (фото)
14 квiтня, 18:12
Покровський напрямок залишається зоною найінтенсивніших бойових дій
Пекло на Покровському напрямку: Сирський назвав кількість відбитих ворожих атак за тиждень (фото)
9 квiтня, 10:37
Ворог поцілив харківську багатоповерхівку
Момент влучання російського дрона в останній поверх багатоповерхівки у Харкові: вражаючі кадри (відео)
6 квiтня, 14:34
Кошти підуть на відновлення доріг у місті Барвінкове Харківської області
Уряд виділив майже 300 млн грн на відновлення доріг в області, яку щодня обстрілює РФ
6 квiтня, 12:22
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
Атака на Україну, нові заяви Трампа: головне за ніч 2 квітня
2 квiтня, 05:49
Водіїв закликають бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватися встановлених правил
Швидкість до 80 км/год у Києві: чи зміняться правила з 1 квітня. Пояснення КМДА
31 березня, 10:49
Ситуація на фронті 23 березня
Лінія фронту станом на 23 березня 2026. Зведення Генштабу
23 березня, 22:21

Події в Україні

Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
Візит Зеленського до Нідерландів, Шуфрича звільнено з-під варти. Головне за 16 квітня 2026
На Печенізькій дамбі обмежено автомобільний рух: як дістатися Куп’янського району
На Печенізькій дамбі обмежено автомобільний рух: як дістатися Куп’янського району
Окупанти протягом дня атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
Окупанти протягом дня атакували Дніпропетровщину: наслідки прильотів
Чи вимикатимуть світло 17 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Чи вимикатимуть світло 17 квітня 2026 року? Дані «Укренерго»
Ворог вдруге за день атакував Запоріжжя: є загибла та поранені (фото, відео)
Ворог вдруге за день атакував Запоріжжя: є загибла та поранені (фото, відео)
Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом
Сили оборони знищили ешелони з пальним окупантів під Луганськом

Новини

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
