В Естонії стартували військові навчання за участі 20 країн

Лариса Голуб
Військові навчання в Естонії
Фото: Сили оборони Естонії

Масштабні військові навчання Spring Storm 2026 триватимуть майже місяць

Щорічні військові маневри Spring Storm 2026 («Весняний шторм»), які розпочалися в Естонії, триватимуть майже місяць. Це одні з найбільших навчань у країні, спрямовані на перевірку боєготовності та взаємодії із союзниками по НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонський національний мовник ERR.

Повідомляється, що цьогорічні маневри відрізняються особливим розмахом: у піковій фазі навчань візьмуть участь понад 12 тисяч військовослужбовців. Окрім Сил оборони Естонії, до тренувань залучені підрозділи країн-союзників, що підкреслює єдність Альянсу в регіоні Балтійського моря.

Основним завданням Spring Storm 2026 є відпрацювання планування та ведення оборонних операцій в умовах конвенційної війни. Навчання проходять у тісній координації з естонською дивізією та структурами НАТО.

У навчаннях беруть участь підрозділи з:

  • Великої Британії,
  • Франції,
  • США,
  • Німеччини,
  • Польщі,
  • Канади,
  • України та інших країн-партнерів.

Особлива увага під час маневрів буде приділена оцінці боєздатності двох структур:

  • 2-ї піхотної бригади Сил оборони;
  • Південного оборонного округу добровольчого формування Kaitseliit (Союз оборони Естонії).

Військові відпрацьовуватимуть тактичні завдання на пересіченій місцевості, взаємодію різних родів військ та логістику в умовах, максимально наближених до бойових. Окремо відпрацьовується швидке перекидання та інтеграція 4-ї бригади з Великої Британії до складу естонської дивізії.

Сценарій навчань враховує досвід війни, розв’язаної Росією проти України, зокрема застосування безпілотників та сучасних засобів ураження.

Навчання триватимуть близько чотирьох тижнів і охоплять різні регіони країни, із залученням важкої техніки та авіації союзників.

Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил Швеції заявив, що Росія може здійснити обмежену військову операцію в Балтійському морі, щоб перевірити реакцію країн НАТО. Однією з потенційних цілей, за оцінками шведських військових, може бути острів Готланд, який має стратегічне значення в регіоні. Классон наголосив, що Росія може використати подібну операцію для тестування єдності Альянсу.

«Главком» писав, що естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні. 

