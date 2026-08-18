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Росіянка забила серпом рідного брата за те, що той з'їв її мариновані огірки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росіянка забила серпом рідного брата за те, що той з'їв її мариновані огірки
Росіянка дуже пишалася зробленими маринованими огірками
фото з відкритих джерел

Жінка завдала брату кількох ударів серпом у ділянку голови та спини, після чого втекла з місця події

У місті Старий Оскол Бєлгородської області РФ 53-річна місцева жителька напала із серпом на свого 58-річного брата через з'їдену банку консервації. Про це повідомляє Shot, передає «Главком».

Жінка готувала запаси на зиму та пишалася зробленими маринованими огірками. Коли її не було вдома, брат без дозволу з'їв одну із заготовок. Згодом, під час побутового конфлікту, коли чоловік умивався, сестра завдала йому кількох ударів серпом у ділянку голови та спини, після чого втекла з місця події.

Поранений чоловік зміг вийти на вулицю, де його знайшли працівники поліції та викликали медичну допомогу. Постраждалого госпіталізували, а нападницю затримали та притягнули до відповідальності за умисне заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості, залишивши під підпискою про невиїзд.

Як відомо, у Польщі затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці вбивства у Варшаві за завданням російських спецслужб. Ціллю мав стати громадянин України та США, якого польський прем'єр Дональд Туск назвав «незручним» для режиму Володимира Путіна. 

За словами Туска, операцію провели Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з поліцією. Росіянина затримали 7 серпня. Польський прем'єр заявив, що чоловіка завербували російські спецслужби. За їхнім завданням він нібито мав здійснити вбивство у Варшаві.

Нагадаємо, у червні 2026 року в польському місті Бяла-Подляська виявили вбитим відомого російського художника-акціоніста Семена Скрепецького (справжнє ім'я – Роберт Кузовков). Росіянина, який здобув популярність завдяки гострим сатиричним карикатурам на Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, застрелили. 

Теги: кримінал вбивство росія

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