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Померла легендарна співачка Доллі Партон – авторка хіта I Will Always Love You

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Доллі Партон була хрещеною матір'ю Майлі Сайрус
фото: Dolly Parton/Instagram

Американській легенді кантрі-музики було 80 років, вона залишила по собі понад 3000 пісень і мільйони шанувальників у всьому світі

Американська співачка, композиторка та акторка Доллі Партон померла у віці 80 років. Про її смерть повідомили родичі артистки. Партон була однією з найвідоміших виконавиць в історії кантрі-музики та залишила по собі кар'єру, яка тривала майже шість десятиліть. Про це повідомили її близькі, пише «Главком».

Кар'єра легендарної співачки

Партон народилася 19 січня 1946 року в Теннессі у багатодітній родині. Вона була четвертою з 12 дітей. Дитинство майбутньої зірки минуло в бідності, а перший музичний досвід вона отримала ще в юному віці. Саме спогади про непросте дитинство пізніше стали основою багатьох її пісень.

 

За свою кар'єру Партон

Померла легендарна співачка Доллі Партон – авторка хіта I Will Always Love You фото 1
фото з відкритих джерел

написала близько 3000 пісень та продала понад 100 млн платівок. Серед її найвідоміших композицій – Jolene, 9 to 5 та I Will Always Love You. Останню вона написала сама у 1970-х роках, а світовим хітом пісня стала після виконання Вітні Г'юстон.

Окрім музики, Партон була акторкою та бізнесвумен. Вона зіграла, зокрема, у фільмах «9 до 5» та «Сталеві магнолії», а також створила тематичний парк Dollywood у своєму рідному штаті Теннессі.

Доллі Партон була хрещеною матір'ю Майлі Сайрус

Одним із найцікавіших фактів про співачку є її близький зв'язок із Майлі Сайрус. Партон була хрещеною матір'ю Сайрус, хоча вони не є родичками. Доллі багато років дружила з батьком Майлі, кантрі-співаком Біллі Реєм Сайрусом.

Померла легендарна співачка Доллі Партон – авторка хіта I Will Always Love You фото 2
скриншот відео

Їхні професійні шляхи також неодноразово перетиналися. Партон з'являлася в серіалі «Ханна Монтана», де грала тітку героїні Майлі Сайрус. Пізніше Майлі неодноразово виконувала пісні своєї хрещеної матері, зокрема Jolene.

Партон отримала 11 премій Grammy, була включена до Зали слави рок-н-ролу та стала однією з найбільш титулованих артисток американської музики.

Співачка була відома не лише музикою, а й благодійністю. Її фонд Imagination Library безкоштовно передає дітям книжки, а сама Партон вкладала значні кошти в освітні та медичні проєкти. Зокрема, вона пожертвувала $1 млн на дослідження вакцини проти Covid-19, які допомогли розробці вакцини Moderna.

Особисте життя Партон також тривалий час залишалося незвичним для світової зірки. Вона прожила майже 60 років у шлюбі з Карлом Діном, який помер у березні 2025 року у віці 82 років. Пара не мала власних дітей.

Останніми роками Партон мала проблеми зі здоров'ям та скасувала низку публічних виступів. Попри це, ще незадовго до смерті вона говорила про бажання продовжувати працювати та реалізовувати нові творчі проєкти. Нагадаємо, що матір Гейден Панеттьєр розповіла, що ексбойфренд доньки закладав її особисті речі. 

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Теги: музика США шоубіз

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