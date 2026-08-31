Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 31 серпня 2026 року

Російський FPV-дрон атакував багатоповерхівку у Запоріжжі, США завдали удару по іранському острову Ларак, у Києві та області можуть змінити режим комендантської години.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 серпня.

Удар по Запоріжжю

Пошкоджена квартира у будинку після російської атаки фото: Запорізька ОВА

У ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Федоров повідомив, що двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок удару російського FPV-дрона по житловій багатоповерхівці.

США вдарили по Ірану

США атакували Іран фото з відкритих джерел

Військові США у неділю завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак в Ормузькій протоці. Це перший американський удар по іранських об'єктах за понад місяць.

За словами американського посадовця, атака була здійснена після того, як розвідка зафіксувала підготовку іранських військ до запуску ракет з мінами у судноплавний маршрут.

Зміна комендантської години

Калашник зазначив, що безпека людей – найголовніший пріоритет фото: Микола Калашник/Telegram

Уряд спільно з військовими та Укрзалізницею напрацьовує рішення для забезпечення роботи транспорту та логістики в умовах тривалих повітряних тривог. Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Серед ключових ініціатив – можлива зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області.

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