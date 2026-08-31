Удар по Запоріжжю, США атакували Іран: головне за ніч 31 серпня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 31 серпня 2026 року
Російський FPV-дрон атакував багатоповерхівку у Запоріжжі, США завдали удару по іранському острову Ларак, у Києві та області можуть змінити режим комендантської години.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 серпня.
Удар по Запоріжжю
У ніч на 31 серпня російська окупаційна армія вдарила FPV-дроном по багатоповерховому будинку у Запоріжжі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Федоров повідомив, що двоє людей, серед яких підліток, дістали поранення внаслідок удару російського FPV-дрона по житловій багатоповерхівці.
США вдарили по Ірану
Військові США у неділю завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак в Ормузькій протоці. Це перший американський удар по іранських об'єктах за понад місяць.
За словами американського посадовця, атака була здійснена після того, як розвідка зафіксувала підготовку іранських військ до запуску ракет з мінами у судноплавний маршрут.
Зміна комендантської години
Уряд спільно з військовими та Укрзалізницею напрацьовує рішення для забезпечення роботи транспорту та логістики в умовах тривалих повітряних тривог. Про це повідомив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
Серед ключових ініціатив – можлива зміна режиму комендантської години в Києві та Київській області.
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